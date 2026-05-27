El mediocampista no anduvo con cosas y amenazó a los Lusos para el duelo que tendrán ante la Roja antes del Mundial. Dijo tenerle fe a este nuevo proceso.

Felipe Loyola no se achica ante Portugal pese a que son uno de los grandes favoritos a ganara el Mundial. Los Lusos cerrarán su preparación rumbo a la cita planetaria enfrentando a Chile en un amistoso donde el volante va con todo.

El jugador del Pisa de Italia es uno de los líderes del nuevo proceso que está armando Nicolás Córdova y, como tal, motiva a sus compañeros a creerse el cuento. Así por lo menos quedó claro este miércoles, donde hizo una clara amenaza contra el próximo rival de la Roja.

Pero eso no fue todo, ya que además de su mensaje a los Lusos, el mediocampista también mostró su compromiso con el Equipo de Todos. Esto, asegurando que hay material para volver a pelear entre los mejores.

Felipe Loyola y Chile quieren ser una visita ingrata para Portugal

Para Felipe Loyola, Chile tiene con qué competir ante Portugal y cualquiera de las selecciones que se pongan en frente. El mediocampista adelantó el duelo que se le viene a la Roja y remarcó que deben aprovecharlo para acostumbrarse a un ritmo de élite.

Felipe Loyola no le teme a Portugal y advirtió que Chile no va a pasear. Foto: Photosport.

“Sabemos que son rivales competitivos, que tienen jugadores, en el caso de Portugal, en el primer nivel y en los mejores equipos del mundo. Es motivante para nosotros competir con ese nivel, la vara que nos pondrán en frente es una linda competencia“, señaló ante los micrófonos en Juan Pinto Durán.

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Pero más allá de los nombres, para Felipe Loyola no hay por qué temerle e incluso llamó a sus compañeros a amargar a los Lusos antes del Mundial. “Son jugadores de primer nivel que juegan en los mejores equipos así que no hay nada más lindo que competir y arruinarles la fiesta en Portugal, con su gente. Tenemos que ir pensando en ganar“.

Consultado por los ausentes en el mediocampo, el jugador fue categórico. “Marcelino y Erick son muy buenos jugadores que hoy no pueden estar con nosotros, pero estoy yo, Rodrigo (Echeverría), Vicente (Pizarro). Recibimos de buena forma a Nils (Reitchmuth). La tónica de nuestro juego es ser intensos en el mediocampo, tener la posesión, jugar adelante, hacernos cargo de la pelota. Eso es importante para la idea que tenemos como selección“.

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“Desde mi postura, siempre dar lo mejor, sacrifico, garra y motivar a mis compañeros. Tenemos jugadores para jugar bien así que estoy contento con los compañeros que están, confío en este proceso y jugadores que nos van a dar mucho”, complementó valorando el actual plantel.

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Finalmente y en esa misma línea, el volante hizo una promesa a los hinchas. “Vamos a trabajar para que a la selección le vaya bien, no hay nada más lindo que ponerse la Roja y defenderla a muerte”.

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Felipe Loyola deja en claro que Chile irá a darle problemas a Portugal. La renovada Roja sueña en grande y va a tratar de llenar de dudas a uno de los candidatos a ganar el Mundial.

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Los números de Felipe Loyola en el Pisa

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En resumen, Loyola y Chile

La atrevida amenaza a los lusos en su casa: En la antesala del amistoso internacional entre la selección chilena y Portugal , el mediocampista Felipe Loyola no se achicó ante uno de los favoritos para ganar el Mundial. El jugador del Pisa motivó al plantel asegurando que saldrán a jugar de igual a igual con el objetivo de “arruinarles la fiesta” a los europeos ante su propia gente.

En la antesala del amistoso internacional entre la y , el mediocampista no se achicó ante uno de los favoritos para ganar el Mundial. El jugador del Pisa motivó al plantel asegurando que saldrán a jugar de igual a igual con el objetivo de “arruinarles la fiesta” a los europeos ante su propia gente. Identidad definida pese a las bajas en el mediocampo: Ante las ausencias de figuras como Marcelino Núñez y Erick Pulgar, Loyola respaldó a los nombres que tomarán la responsabilidad en el centro del campo (Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Nils Reitchmuth). Destacó que bajo el mando de Nicolás Córdova , la Roja apostará por un estilo marcado por la intensidad, la posesión del balón y el protagonismo ofensivo.

Ante las ausencias de figuras como Marcelino Núñez y Erick Pulgar, Loyola respaldó a los nombres que tomarán la responsabilidad en el centro del campo (Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Nils Reitchmuth). Destacó que bajo el mando de , la Roja apostará por un estilo marcado por la intensidad, la posesión del balón y el protagonismo ofensivo. Compromiso absoluto con el nuevo proceso: Asumiendo un rol de liderazgo en esta renovada etapa del “Equipo de Todos”, el ex Huachipato e Independiente reafirmó su lealtad hacia la selección. Prometió entrega total, sacrificio y “defender a muerte” la camiseta, transmitiendo total confianza en que Chile tiene el talento necesario para volver a competir en la élite del fútbol mundial.

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