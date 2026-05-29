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Fútbol Internacional

Zampedri cuenta la verdad de cómo se echó al bolsillo a Leandro Paredes: “Había que sacarlo del partido”

El capitán y goleador cruzado se cobró revancha del ninguneo al equipo. De paso, reveló su plan para borrar al capitán bostero desde el inicio.

Por Nelson Martinez

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El Toro triunfó en el enfrentamiento con el argentino.
© Instagram / ESPNEl Toro triunfó en el enfrentamiento con el argentino.

Fernando Zampedri tuvo un partido aparte ante Leandro Paredes en el histórico triunfo de U Católica en La Bombonera. Desde el minuto uno se mostraron los dientes, con el Toro sonriendo al final del encuentro.

Tras haber eliminado a Boca Juniors de Copa Libertadores, el Toro enfrentó los micrófonos y aún con la euforia de U Católica, le dedicó palabras a todos los xeneizes. Primero alegó ningueo y al final habló de Paredes.

“Hablaron muy mal de nosotros. Vi muchos comentarios criticando a Católica, que Boca pasaba caminando esta fase de grupos y bueno, hoy salieron terceros. Ahora se la tienen que aguantar”, partió diciendo.

Zampedri doma a Leandro Paredes

A la hora de la consulta por el round con Leandro Paredes, Fernando Zampedri no se guardó nada y reveló su plan desde el inicio. Poniendo la jineta sobre la mesa, el capitán cruzado contó su verdad.

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“Necesitábamos sacarlo un poco del partido. (Paredes) es un gran jugador, él maneja al equipo y tratamos de incomodarlo en todo momento. En pasajes del partido lo logramos, pero es parte del trabajo”, reconoció.

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Por eso, la eurforia dio paso a la emoción y el goleador de U Católica le habló a la hinchada tras la histórica clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. El Toro se cobró revancha del ningueo hacia la franja.

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“Que el hincha disfrute, no nos daban por clasificados en ningún momento. Trabajamos puertas para adentro y se logró, agradecerle a la gente que vino a apoyarnos”, cerró.

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