El capitán y goleador cruzado se cobró revancha del ninguneo al equipo. De paso, reveló su plan para borrar al capitán bostero desde el inicio.

Fernando Zampedri tuvo un partido aparte ante Leandro Paredes en el histórico triunfo de U Católica en La Bombonera. Desde el minuto uno se mostraron los dientes, con el Toro sonriendo al final del encuentro.

Tras haber eliminado a Boca Juniors de Copa Libertadores, el Toro enfrentó los micrófonos y aún con la euforia de U Católica, le dedicó palabras a todos los xeneizes. Primero alegó ningueo y al final habló de Paredes.

“Hablaron muy mal de nosotros. Vi muchos comentarios criticando a Católica, que Boca pasaba caminando esta fase de grupos y bueno, hoy salieron terceros. Ahora se la tienen que aguantar”, partió diciendo.

Zampedri doma a Leandro Paredes

A la hora de la consulta por el round con Leandro Paredes, Fernando Zampedri no se guardó nada y reveló su plan desde el inicio. Poniendo la jineta sobre la mesa, el capitán cruzado contó su verdad.

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“Necesitábamos sacarlo un poco del partido. (Paredes) es un gran jugador, él maneja al equipo y tratamos de incomodarlo en todo momento. En pasajes del partido lo logramos, pero es parte del trabajo”, reconoció.

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Por eso, la eurforia dio paso a la emoción y el goleador de U Católica le habló a la hinchada tras la histórica clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. El Toro se cobró revancha del ningueo hacia la franja.

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“Que el hincha disfrute, no nos daban por clasificados en ningún momento. Trabajamos puertas para adentro y se logró, agradecerle a la gente que vino a apoyarnos”, cerró.

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