La victoria por 1-0 de la UC en Buenos Aires fue la gota que rebalsó el vaso para una fanaticada xeneize que ya ha visto demasiado descalabros en el último tiempo.

Universidad Católica hizo la hazaña en su visita a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. Los cruzados vencieron por 1-0 en La Bombonera gracias a un golazo de Clemente Montes y sacaron pasajes como líderes del Grupo D para los octavos de final del certamen continental.

De paso, la UC dejó eliminado del torneo a Boca, elenco que ahora se tendrá que conformar con seguir jugando en la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana, instancia donde enfrentará a O’Higgins.

Este descalabro caló hondo entre los hinchasxeneizes, quienes en el último tiempo ya han vivido demasiados fracasos siguiendo a su equipo.

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Hinchas de Boca no soportan más tras caer ante Universidad Católica

Una vez finalizado el encuentro los hinchas de Boca, desde todo los sectores de La Bombonera, cantaron al unísono el “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

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El principal apuntado acá está siendo Claudio Úbeda, entrenador del primer equipo de Boca. El DT se retiró entre un mar de pifias e insultos desde una fanaticada que ya no quiere verlo más en el cargo.

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Este fracaso continental llega un par de semanas después de haber quedado eliminados en los octavos de final del torneo de Apertura 2026 ante Huracán. Por lo mismo, todas las fichas estaban puestas en la Libertadores, certamen donde cerraron empatando ante Cruzeiro y cayendo ante la UC como local.

Claudio Úbeda podría estar viviendo sus últimas horas como DT de Boca tras caer ante Universidad Católica. | Foto: Photosport.

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Al ser consultado sobre su futuro, Ubeda declaró tras la derrota ante Católica que “No creo que sea un momento para hablar de esto, tenemos que reunirnos, hablar, pensar en lo que pasó en este tiempo y después sí tomar una decisión”. Se vienen horas claves en Boca Juniors.

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En síntesis