En Argentina reaccionaron con total desazón y duros términos ante la eliminación de Boca Juniors en Copa Libertadores a manos de U. Católica.

U. Católica dio el golpe en la Copa Libertadores. Los cruzados obtuvieron un triunfo histórico ante Boca Juniors en La Bombonera y se instalaron en octavos de final como punteros de su grupo con 13 puntos.

Al otro lado de la cordillera, un golazo de Clemente Montes en una contra de la UC definió el partido. “Me volví loco, se silenció toda La Bombonera. Este es un gol muy especial“, relató el delantero.

Y mientras en Chile se celebra, en Argentina solo hay desazón. “Boca Titanic” y “Papelón de Boca: eliminado de la Libertadores“, fueron parte de la reacción de Diario Olé, popular medio trasandino de deportes.

“Un rato largo antes del gol de Católica, un verdadero electroshock para toda la Bombonera, Boca estaba desenfocado, fuera de eje” y “un equipo que salió a jugar como si fuera un partido más y no una final que definía un semestre, un año“, relataron sobre el desastre local.

U. Católica dio el golpe y eliminó a Boca Juniors para avanzar como puntero | Photosport

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Caos en Argentina por la eliminación de Boca Juniors a manos de U. Católica en Copa Libertadores

TyC Sports fue más duro. “Boca arde en su propio infierno”, titularon, sumando: “Perdió la categoría internacional: cayó de la Libertadores a la Sudamericana. Es una de sus páginas más negras. Riquelme, máximo responsable”.

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“Boca estaba jugando una copa continental de primera línea, la Libertadores, el sueño de los grandes, y lo echaron. Lo reprobaron. Lo mandaron a Segunda. ¿O qué es la Sudamericana sino la copa B de América? Para los equipos chicos es un cielo; para los grandes, un infierno“, sumaron.

“Casi no vale la pena hablar del partido. Hay que rescatar que el árbitro no tuvo nada que ver. No anuló goles ni se comió penales. Toda la responsabilidad es de Boca. Y de Católica, claro, que fue un equipo serio, gobernado por un técnico con ideas y autoridad, no por un mamarracho como Úbeda“.