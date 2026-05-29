El popular streamer argentino e hincha de Boca Juniors quedó mosqueado tras el tanto de Universidad Católica que terminó eliminando a su equipo.

Universidad Católica hizo historia en la presente Copa Libertadores 2026. Los cruzados vencieron por 1-0 en su visita a Boca Juniors en La Bombonera, sacando pasajes para la próxima ronda de octavos de final ganando el Grupo D del certamen continental.

Por si fuera poco, gracias al golazo de Clemente Montes los cruzados dejaron eliminado del torneo a los xeneizes en su casa, algo que dejó muy golpeada a una fanaticada que ya lleva muchos fracasos acumulados en el último tiempo.

Así lo dejó bien graficado el popular streamer argentino La Cobra, quien transmitió sus reacciones durante el partido que terminó en derrota para su equipo. Y ojo, que la reacción al tanto de Montes fue lo que más se ha viralizado en la últimas horas.

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La Cobra no puede creer el golazo de Universidad Católica

El trasandino gritó en su micrófono al ver el gol de Montes que “no puede ser, tápenlo la conch… de tu hermana. Tápenlo viejo. Primer tiro al arco de ellos, habían sido solo dos centros nada más. Salieron jugando como quieren”.

Desde 1994 que Boca Juniors no quedaba eliminado en una fase de grupos de la Copa Libertadores. | Foto: Photosport.

“Vamos muchachos, seamos pillos. Agárrenlo. No lo pueden dejar jugar así, nadie le pone la pierna. Por favor viejo. Tuvo como tres segundos para definir, déjate de joder”, concluyó La Cobra tras el tanto.

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Cabe destacar que tras esta derrota ahora Boca Juniors se tendrá que conformar con seguir jugando en la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana 2026, instancia donde enfrentará a O’Higgins.

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En síntesis

La Cobra se viralizó por su reacción al gol de Universidad Católica.

se viralizó por su reacción al gol de Universidad Católica. Clemente Montes anotó el gol que clasificó a la UC a octavos.

anotó el gol que clasificó a la UC a octavos. Boca Juniors enfrentará a O’Higgins en playoffs de la Copa Sudamericana.

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