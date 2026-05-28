La caída en La Bombonera mandó a los xeneizes a la Sudamericana, donde la tabla lo emparejó con el ascendente equipo chileno, que no sabe de imposibles.

Se acabó la fase grupal tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Y ahí, los equipos chilenos tuvieron a tres equipos que sortearon con éxito la tarea: Coquimbo Unido, U Católica y O’Higgins.

Y las miradas estaban puestas en La Bombonera, donde se definía la suerte de los cruzados, de Boca Juniors y hasta O’Higgins que miraba reojo. El Capo de Provincia terminó segundo en su grupo de Copa Sudamericana y esperaba rival de la Libertadores.

Fue así que quedó todo definido y los celestes ya conocen a su adversario: Boca Juniors. Tras caer ante la UC en casa, los xeneizes sacaron boletos al playoff de la Sudamericana y quedaron emparejados con otro equipo chileno.

Así quedan los playoffs de Copa Sudamericana

Con O’Higgins clasificando segundo en su grupo de Copa Sudamericana, quedó emparejado con uno de los terceros de Copa Libertadores para el playoff de la “Sudaca”. Su rival será Boca Juniors, en un duelo inédito entre ambos. Así quedaron los cruces:

Para determinar los enfrentamientos se hicieron dos tablas: una de puntaje con los terceros de Copa Libertadores y otra con los segundos de la fase grupal de Copa Sudamericana. Ahí el primero juega con el último de la otra, el segundo con el penúltimo, etc.

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Foto: O’Higgins FC / Getty.

Bajo ese criterio, O’Higgins tenía como posibles rivales a Boca Juniors y Nacional de Uruguay, siendo los argentinos el equipo que finalmente enfrentarán en el playoff. El primer duelo se jugará en La Bombonera, mientras que la revancha será en Chile.

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La fase de playoffs de la Copa Sudamericana (dieciseisavos de final) se jugará entre el 21 y el 23 de julio en los duelos de ida. Una semana después, entre el 28 y el 30 de julio, serán los partidos de vuelta.

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