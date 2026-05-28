O'Higgins sigue con vida en la Copa Sudamericana y enfrentará la fase de repechaje. Estos son sus posibles rivales en play-offs.

O’Higgins celebró su clasificación a los play-offs de la Copa Sudamericana con su victoria a domicilio a Millonarios. El Capo de Provincia terminó 2° de su grupo con 10 unidades para avanzar a esta ronda eliminatoria.

En dicha fase, el elenco de Rancagua enfrentará a uno de los mejores terceros de la Copa Libertadores. Este jueves por la noche, cuando se cierren los grupos internacionales, conocerá a su futuro contricante.

Hay una cosa segura: O’Higgins terminó como 4° mejor segundo de la Copa Sudamericana, así que enfrentará al 5° mejor de la Copa Libertadores. Hay varios equipos que pueden terminar ahí.

De los clasificados, la Celeste podría enfrentar a Independiente Medellín, Nacional o Santa Fe. Además, aparecen las posibilidades de Boca Juniors, U. Católica, Palmeiras, Sporting Cristal o Junior, todos quienes todavía pueden terminar terceros de sus grupos y definirán su suerte este jueves.

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Atención, O’Higgins: cuándo se juega el repechaje de Copa Sudamericana

Los play-offs de la Copa Sudamericana se jugarán después del Mundial 2026. Los partidos de ida serán durante la semana del 21 de julio. Los duelos de revancha serán una semana después. En este caso, O’Higgins definirá en casa.

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En caso de avanzar, la Celeste estaría haciendo la mejor campaña en Copa Sudamericana en su historia. Los octavos de final se disputarían en agosto.