Lucas Bovaglio asegura que sabían que tendrían que sufrir, pero era algo que ya estaba conversado con sus jugadores.

La importantísima victoria que consiguió O’Higgins por 2-1 ante Millonarios en Colombia, les dio el paso al repechaje de la Copa Sudamericana 2026 para buscar los octavos de final.

Algo que fue celebrado por todo el grupo en Bogotá, donde fue el técnico Lucas Bovaglio quien contó detalles de la interna del cuadro de Rancagua, que le permitieron realizar la hazaña.

“Habitualmente salimos a presionar a los rivales y a través de la circulación de la pelota jugamos más en campo rival, pero ahora había circunstancias que conspiraban contra nuestra nuestra esencia y una era la altura“, explicó.

O’Higgins sufrió más de la cuenta para meterse al repechaje. Foto: Leonardo Castaneda/VizzorImage/Photosport

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Lucas Bovaglio: “Hicieron un partido de hombres”

Fue el técnico de O’Higgins quien luego de las celebraciones reveló el secreto del juego ante Millonarios, donde tuvieron una arriesgada apuesta pero que les sirvió para seguir en carrera en busca de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Le dije a los chicos que hoy teníamos que prescindir de algunos esfuerzos, le dimos la pelota a un equipo que no está acostumbrado a tenerla y teníamos que ser contundentes. El equipo fue efectivo. Queríamos armar la línea de cinco más tarde, pero nos pusimos el overol, hubo chicos que hicieron funciones que habitualmente no hacen. No teníamos otra opción si queríamos volver a Rancagua con la clasificación. Hicieron un partido de hombres”, detalló.

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En ese sentido, asegura que siempre fue de frente con sus jugadores: El equipo salió a jugar con personalidad, se plantó y respetó el plan de juego. Les dije que nos iba a tocar sufrir en algún momento, pero volvemos a casa con la clasificación. Era una injusticia quedar fuera, pero el de arriba se acordó de nosotros y la ilusión de estos chicos esta vez sí tuvo premio“.

“Me ilusiono a la par de los jugadores y un equipo ilusionado no tiene techo. Ahora podemos ir a buscar la zona alta de la tabla en el torneo, hay un apetito por competir e ir por más. Estamos con todos los frentes abiertos y veremos hasta dónde llegamos“, finalizó.

Mira el compacto del partido:

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