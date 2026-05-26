El Tigre vive horas de incertidumbre en la previa del duelo entre Millonarios y O’Higgins por Copa Sudamericana, un partido que podría marcar su despedida del club.

Este martes se vivirá un importante duelo por Copa Sudamericana, donde O’Higgins y Millonarios se enfrentarán en un partido clave por la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, el encuentro también podría estar marcado por un momento especial para el fútbol colombiano.

Y es que el compromiso podría significar el último partido de Radamel Falcao vistiendo la camiseta de Millonarios, en medio de las dudas sobre su continuidad en el club.

¿Se va Falcao de Millonarios?

El partido en Bogotá podría marcar la despedida de Falcao, quien dejó en duda su continuidad en Millonarios y cuya salida del club se concretaría el próximo 30 de junio, fecha en la que finaliza su contrato con el cuadro colombiano.

“Hasta el momento, podría ser mi último partido. Ojalá que se puedan resolver algunas cosas, pero no depende de mí ni de Millonarios, son cosas complejas. Igual, siempre hay soluciones”, señaló el jugador según recoge El Tiempo.

/Getty Images)

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¿Dónde ver O’Higgins vs Millonarios?

Este martes se vivirá el intenso partido entre O’Higgins y Millonarios a las 18:00 horas y la transmisión estará disponible a través de la señal de DSports de DirecTV y también online a través de la plataforma DGO.

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En síntesis: