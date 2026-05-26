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Internacional

¿Último baile? Falcao se juega su continuidad en Millonarios en la Sudamericana

El Tigre vive horas de incertidumbre en la previa del duelo entre Millonarios y O’Higgins por Copa Sudamericana, un partido que podría marcar su despedida del club.

Por Andrea Petersen

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El tigre podría estar viviendo su último partido con millonarios.
© imagen generada con GeminiEl tigre podría estar viviendo su último partido con millonarios.

Este martes se vivirá un importante duelo por Copa Sudamericana, donde O’Higgins y Millonarios se enfrentarán en un partido clave por la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, el encuentro también podría estar marcado por un momento especial para el fútbol colombiano.

Y es que el compromiso podría significar el último partido de Radamel Falcao vistiendo la camiseta de Millonarios, en medio de las dudas sobre su continuidad en el club.

¿Se va Falcao de Millonarios?

El partido en Bogotá podría marcar la despedida de Falcao, quien dejó en duda su continuidad en Millonarios y cuya salida del club se concretaría el próximo 30 de junio, fecha en la que finaliza su contrato con el cuadro colombiano.

Hasta el momento, podría ser mi último partido. Ojalá que se puedan resolver algunas cosas, pero no depende de mí ni de Millonarios, son cosas complejas. Igual, siempre hay soluciones”, señaló el jugador según recoge El Tiempo.

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¿Dónde ver O’Higgins vs Millonarios?

Este martes se vivirá el intenso partido entre O’Higgins y Millonarios a las 18:00 horas y la transmisión estará disponible a través de la señal de DSports de DirecTV y también online a través de la plataforma DGO.

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En síntesis:

  • El partido de Millonarios contra O’Higgins se jugará este martes a las 18:00 horas.
  • El contrato de Radamel Falcao con Millonarios finaliza el próximo 30 de junio.
  • El encuentro será transmitido en vivo por la señal de DSports y la plataforma DGO.
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