Los albos buscan sumar gente en delantera para afrontar la segunda mitad del año y el nombre del formado en casa ha tomado fuerza en los últimos días.

Colo Colo ya está comenzado a planificar lo que será la segunda mitad del 2026, la que a todas luces apunta a que lo tendrá peleando por el título. El Cacique es el líder absoluto del a Liga de Primera y se perfila como el rival a vencer por los próximos meses.

Para seguir en lo más alto será clave encontrar refuerzos para el equipo de Fernando Ortiz. En ese sentido, ya está más o menos definido que será en delantera donde se busque en el próximo mercado a un volante creativo y un extremo.

Uno de los nombres que ha rondado para el puesto de extremo es el de Jordhy Thompson, quien 21 años no ha parado de mandar mensajes para un hipotético regreso al club que lo formó. Y ojo, que desde la misma institución abordaron esto.

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Colo Colo evalúa el regreso de Jordhy Thompson

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, aseguró en charla con el sitio DaleAlbo que “hay que hablar sobre certezas. Yo sé que Jordhy ha dado declaraciones, es colocolino y siempre va a tener la intención de volver. Eso es normal. No sé si exista una posibilidad real en el mercado, no sé si quiénes lo representan tienen la intención de que vuelva a Colo Colo o a Chile”.

“Obviamente que en lo futbolístico el nivel que tiene ha sido muy alto, pero no quisiera aventurarme con el nombre de él u otro porque desconozco cuál es la idea que se tiene deportivamente hasta ahora, porque no hemos tenido conversaciones al respecto”, agregó.

Jordhy Thompson viene de una buena temporada en el fútbol ruso. | Foto: jordhyth_42

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Para cerrar, el dirigente albo afirmó que “futbolísticamente Jordhy es un muy buen jugador. Tuvo una salida compleja en su minuto, siendo muy chico. He visto que ahora está formando una familia y también por ese lado en lo personal me alegro y que pueda estar bien, tranquilo y formando una familia”.

Jordhy Thompson jugó en esta temporada 2025/26 con el FC Orenburg un total de 31 partidos, siendo 28 por la Premier Liga y tres en la Copa de Rusia. En ellos anotó cinco goles y dio seis asistencias en 2304 minutos de acción.

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En síntesis

El delantero Jordhy Thompson de 21 años manifestó su intención de regresar a Colo Colo.

de 21 años manifestó su intención de regresar a Colo Colo. El dirigente Edmundo Valladares afirmó desconocer si existe una posibilidad real en el mercado.

afirmó desconocer si existe una posibilidad real en el mercado. Thompson anotó cinco goles y dio seis asistencias con FC Orenburg en la temporada 2025/26.

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