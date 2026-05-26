Mario Oso Núñez conversó con RedGol y dejó su parecer de la histórica victoria del Capo de Provincia ante el cuadro azul. "Defensivamente el equipo estuvo muy, muy bien", manifestó.

O’Higgins de Rancagua logró la única manera que tenía de clasificar en la Copa Sudamericana y venció a domicilio a Millonarios de Colombia. El estadio El Campín de Bogotá fue la sede donde el cuadro rancagüino firmó su boleto rumbo a los 16 mejores del certamen.

Y hubo un ídolo del Capo de Provincia que estuvo muy pendiente a lo ocurrido en suelo cafetalero. Le dicen Oso. Fue un goleador temible vestido de celeste y se consagró como máximo artillero del Campeonato Nacional 1999 con 34 goles. Sí, el mismísimo Mario Núñez.

El otrora ariete del Salamanca de España, la Universidad Católica y Provincial Osorno, entre otros, tenía confianza en los celestes. “Alguien lo había dicho: las pelotas detenidas iban a marcar la diferencia y eso pasó”, manifestó el Oso Núñez en el diálogo con Paulo Flores.

Juan Leiva y Martín Sarrafiore celebran el gol de Alan Robledo. (Leonardo Castaneda/VizzorImage/Photosport)

O’Higgins se convirtió en el tercer cuadro chileno que logra ganar en Colombia. “El equipo funcionó muy bien, a pesar de que el equipo colombiano empujó. Estuvo bien, creo que nos faltó aguantar la pelota un poco más arriba para no tener tanto desgaste”, apuntó el rancagüino de 50 años.

Núñez añadió que “el partido fue muy completo y permitió a O’Higgins hacer historia. Esto demuestra que se puede competir”. Una premisa que el plantel adiestrado por Lucas Bovaglio ha cumplido totalmente en su aventura internacional que comenzó en la Copa Libertadores.

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Oso Núñez festeja el triunfazo vs Millonarios: “O’Higgins es una mejor institución”

Mario Núñez tiene claro que O’Higgins dio un paso adelante como club en esta participación internacional que selló con un paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a Millonarios en Bogotá. El Oso rebosa orgullo. Y lo comparte con todos los seguidores celestes.

Mario Núñez en su retorno a O’Higgins.

“O’Higgins ha ido creciendo poco a poco. Es una institución mejor y eso es muy bueno. Me gustó el equipo completo”, aseguró el otrora ariete del Capo de Provincia, donde conformó una dupla letal con su socio Jaime González. Podían desarmar cualquier defensa.

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Aunque no quiso condecorar a algún jugador de Bovaglio. “Defensivamente tuvo un partido muy, muy bueno. No puedo destacar a uno por sobre el resto”, sentenció Mario Núñez, quien se ilusiona con seguir adelante en el concierto internacional. Nadie puede arrebatarle ese derecho.

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Así terminó el Grupo C de la Copa Sudamericana

O’Higgins finalizó como escolta de Sao Paulo de Brasil en el Grupo C de la Copa Sudamericana.

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