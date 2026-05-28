Fernanda Benavidez, esposa de Fernando Zampedri, está en Argentina acompañando a U. Católica y dejó este palo a Colo Colo.

U. Católica cruzó la cordillera para disputar el partido más importante de la temporada: el duelo de este jueves 28 de mayo contra Boca Juniors, donde la Franja definirá su suerte en la Copa Libertadores.

Los cruzados, que llegan a la última fecha de la fase de grupos como punteros, necesitan un triunfo o un empate en La Bombonera para clasificarse a los octavos de final y seguir soñando en la copa.

Fernanda Benavidez, esposa de Fernando Zampedri, se hizo parte de la aventura y también viajó a Argentina. La periodista ha seguido en todas al Toro en esta campaña internacional y ahora no se quiso restar.

Fue justamente al otro lado de la cordillera donde Benavidez aprovechó de visitar el Estadio Monumental de River Plate y, en el camino, tirarle un palo a Colo Colo tras el clásico disputado el fin de semana. La esposa del Toro fue a ver al Millonario y publicó: “El Monumental. El único, el verdadero“.

La publicación de la esposa de Fernando Zampedri | Instagram

Esposa de Fernando Zampedri manda un mensaje a Colo Colo: el clásico sigue caliente

Los ánimos quedaron muy calientes después del clásico que disputaron U. Católica y Colo Colo en el Claro Arena, donde los albos terminaron celebrando. De alguna manera, el partido sigue jugándose.

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Y es que los jugadores implicados en la pelea del clásico no zafaron y ahora deberán enfrentar al Tribunal de Disciplina. En la UC, fueron citados Vicente Bernedo y Daniel González. En el Cacique, Joaquín Sosa y Javier Méndez.