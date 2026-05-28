Universidad Católica se juega la clasificación ante Boca Juniors en Copa Libertadores esta noche, cuando se enfrenten desde las 20.30 horas en la Bombonera.
Si gana o empata, el cuadro cruzado se instalará entre los 16 mejores de América, acompañando así a Coquimbo Unido y mostrando un gran rendimiento de los cuadros nacionales.
En caso de perder, puede avanzar de todas formas, aunque debe prender velas: Cruzeiro no puede vencer en Belo Horizonte a Barcelona de Guayaquil.
Si gana Boca y ganan los brasileños, Católica queda fuera de Copa Libertadores y caerá en el repechaje de Copa Sudamericana donde lo esperará un rival complejo: el Santos de Neymar.
Neymar puede jugar ante Católica en Copa Sudamericana
El posible cruce Católica-Santos
En caso de quedar fuera de Copa Libertadores, la Católica lo hará como el mejor tercero de toda la competición, gracias a los 10 puntos conseguidos por la buena campaña realizada.
Según indica el reglamento Conmebol, el cruce del mejor tercero se hará con el peor segundo de Copa Sudamericana. Y ese puesto es sí o sí para el Santos.
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Los brasileños sumaron apenas 7 puntos en su zona, en el que ganaron apenas un partido, por lo que podrían venir a Chile si se da la combinación de resultados.
A pesar de que el nombre asusta, al igual que Neymar, lo cierto es que los paulistas pasan por un mal momento. En el Brasileirao están 17°, en zona de descenso, a dos unidades de Vasco que marcha 16°.
¿Podría jugar Neymar ante Católica? Ese duelo se jugaría en julio, poco después del Mundial, por lo que habría que ver el rendimiento del delantero y de Brasil en la Copa del Mundo para conocer su futuro.