En caso de que Universidad Católica no logre avanzar en Copa Libertadores deberá jugar en Copa Sudamericana ante el Santos.

Universidad Católica se juega la clasificación ante Boca Juniors en Copa Libertadores esta noche, cuando se enfrenten desde las 20.30 horas en la Bombonera.

Si gana o empata, el cuadro cruzado se instalará entre los 16 mejores de América, acompañando así a Coquimbo Unido y mostrando un gran rendimiento de los cuadros nacionales.

En caso de perder, puede avanzar de todas formas, aunque debe prender velas: Cruzeiro no puede vencer en Belo Horizonte a Barcelona de Guayaquil.

Si gana Boca y ganan los brasileños, Católica queda fuera de Copa Libertadores y caerá en el repechaje de Copa Sudamericana donde lo esperará un rival complejo: el Santos de Neymar.

Neymar puede jugar ante Católica en Copa Sudamericana

El posible cruce Católica-Santos

En caso de quedar fuera de Copa Libertadores, la Católica lo hará como el mejor tercero de toda la competición, gracias a los 10 puntos conseguidos por la buena campaña realizada.

Publicidad

Publicidad

Según indica el reglamento Conmebol, el cruce del mejor tercero se hará con el peor segundo de Copa Sudamericana. Y ese puesto es sí o sí para el Santos.

ver también “Imagen que molestó”: hinchas de Audax furiosos con el DT Lema por reírse tras ser eliminados

Los brasileños sumaron apenas 7 puntos en su zona, en el que ganaron apenas un partido, por lo que podrían venir a Chile si se da la combinación de resultados.

A pesar de que el nombre asusta, al igual que Neymar, lo cierto es que los paulistas pasan por un mal momento. En el Brasileirao están 17°, en zona de descenso, a dos unidades de Vasco que marcha 16°.

Publicidad

Publicidad

¿Podría jugar Neymar ante Católica? Ese duelo se jugaría en julio, poco después del Mundial, por lo que habría que ver el rendimiento del delantero y de Brasil en la Copa del Mundo para conocer su futuro.