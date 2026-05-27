Pagaron US$ 1,8 millones y ahora tiene un pie fuera de Colo Colo: “Jugadorazo, pero”

Claudio Aquino llegó como la gran figura en el Centenario. Sin embargo, no se ha podido afianzar en el Cacique y todo apunta que podría dejar el club a mitad de año.

Colo Colo es puntero de la Liga de Primera. Tras el triunfo por 2-1 ante Universidad Católica, el Cacique dio un salto importante y se mantiene como líder absoluto del torneo.

Sin embargo, esto no saca del foco a Fernando Ortiz. El DT mantiene la concentración en el objetivo y pese a la ventaja de ocho puntos a su escolta, ya empieza a planificar el mercado de fichajes para el segundo semestre.

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El tema es que en dicha ventana también podría sufrir bajas, y uno de los apuntados es Claudio Aquino. El volante que llegó desde Vélez para el Centenario no ha podido acoplarse al Cacique. Por lo que hoy es uno de los más criticados por el hincha.

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Su llegada costó 1,8 millones de dólares y asumió la labor de ser el conductor de Colo Colo. Pero con Jorge Almirón ni con Fernando Ortiz se transformó en titular indiscutido como lo hizo en Vélez con Gustavo Quinteros.

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Con un pie afuera: Aníbal Mosa aborda el futuro de Claudio Aquino

En este 2026 recibió nuevamente el respaldo de Fernando Ortiz. Sin embargo, las lesiones le han pasado la cuenta a Claudio Aquino. En total son 771 minutos en este primer semestre.

Ahora la última imagen ante Universidad Católica colmó la paciencia. Pese a entrar en el segundo tiempo, su ritmo cansino y displicente despertaron las criticas sobre su cometido. Lo que se acrecienta ante la ventana que se avecina de contrataciones.

Aquino enfrenta un complejo momento en Colo Colo

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Tema que abordó Aníbal Mosa este miércoles dando señales importantes sobre su futuro. “Yo no te puedo asegurar nada. Cuando termine la primera rueda, ahí nos vamos a sentar a conversar”, lanzó de entrada el Presidente de ByN a Cooperativa Deportes.

“Es un jugador con contrato vigente. Cualquier novedad la tendremos que conversar con él”, agregó ante las consultas por el jugador que recibe un sueldo superior a los 80 millones.

Aunque el tono cambió al ser consultado ante posibles ofertas sobre el jugador, en especial desde Vélez. “Es un jugadorazo, quizás la adaptación no ha sido de las mejores. Pero ha tenido partidazos. Ahora la evaluación tendremos que hacerla a mitad de año”, enfatizó.

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En resumen:

Fernando Ortiz lidera la tabla de la Liga de Primera con una ventaja de ocho puntos.

El volante Claudio Aquino costó 1,8 millones de dólares y suma 771 minutos en el semestre.

El presidente Aníbal Mosa evaluará el futuro del futbolista al término de la primera rueda.