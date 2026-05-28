Victoriano Cerda, apuntado en la investigación que busca destapar el negocio en Azul Azul, ofreció demandas a quienes lo relacionaron con la U.

Universidad de Chile vive una tremenda crisis dirigencial, luego de que se ha destapado por parte de fiscalía los importantes nexos entre Azul Azul y el ex dueño de Huachipato y el ex administrador de Ñublense.

Un secreto a voces que hace años que se venía rumoreando en el fútbol chileno, pero que siempre fue negado por todas las partes, como ocurrió en su momento por Victoriano Cerda.

Incluso, en aquella oportunidad, como presidente del club acerero ofreció demandas a las personas que lo siguieran relacionando con la administración de Azul Azul, algo que, ahora con la investigación, envejeció muy mal.

La investigación del caso Sartor por Michael Clark salpicó con todo a la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Victoriano Cerda contra las cuerdas por la propiedad de U de Chile

La investigación del caso Sartor también se amplió para saber cómo Michael Clark consiguió los fondos para ser el mandamás en Azul Azul, para quedar con la administración de Universidad de Chile.

Algo que ha ido avanzando y también ahora apunta al vicepresidente José Ramón Correa, donde, según fiscalía, adquirió el 21% de la concesionaria por un préstamo desde un fondo con relación al ex dueño de Ñublense, Patricio Kiblisky, además, relacionado con Victoriano Cerda, el ex propietario de Huachipato.

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En ese sentido, quien fuera el mandamás acerero nuevamente sale relacionado con la mesa directiva de la U, algo que desde hace años negó por todos lados incluso con una denuncia que sale a flote en redes sociales.

“La haré muy corta: no he hecho negocios con Michael Clark. Jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez sobre Azul Azul”, comentó en sus plataformas digitales en aquella oportunidad.

“En lo sucesivo no seguiré aclarando cada estupidez que se le ocurre a cualquiera inventar. Simplemente, de ahora en adelante, demandaré a todo aquel que invente”, remató.

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ver también Clark y “exprimidora de dinero” en U de Chile: El negocio con Huachipato y Ñublense

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