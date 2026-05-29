U. Católica le dio un golpe de aquellos a Boca Juniors. Los cruzados ganaron en La Bombonera y clasificaron a octavos de final de la Copa Libertadores, condenando al Xeneize a jugar Copa Sudamericana.

El grande trasandino jugará el repechaje del segundo torneo más importante del continente. Su rival será O’Higgins. La llave, con duelos de ida y vuelta a disputarse después del Mundial 2026, se definirá en Chile.

En Argentina hay mucha desazón. Y muy curiosa fue la reacción de Antonio Serpa, periodista partidario de Boca en TyC Sports, quien manifestó que ni siquiera desea que el Xeneize compita en dicho torneo.

“Boca estaba jugando una copa continental de primera línea, la Libertadores, el sueño de los grandes, y lo echaron. Lo mandaron a Segunda. ¿O qué es la Copa Sudamericana sino la copa B de América? Para los equipos chicos es un cielo; para los grandes, un infierno“, dijo.

Boca quedó fuera de Copa Libertadores: jugará Copa Sudamericana, donde enfrentará a O’Higgins en la fase de repechaje | Photosport

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“Denle el lugar a O’Higgins”: Periodista de Boca explota por jugar la Copa Sudamericana

“Como hincha, preferiría no jugarla. Darle el lugar a O’Higgins de Chile, que seguramente disfrutará clasificarse a los octavos de final. Porque ni eso tiene Boca: no tiene asegurada la permanencia en esta copa consuelo, tiene que ganarse en un repechaje el derecho de participar”, escribió.

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“Cada vez estamos un poco peor. Esto es más grave que lo de Alianza Lima. Contra los peruanos empatamos, Cavani se erró un gol insólito y lo perdimos en los penales. Acá fue derrota derechito, sin contemplaciones, una eliminación que se viene madurando a lo largo de seis partidos. Es lamentable esperar dos años sin jugar la Copa (la única) e irse en primera fase de local. ¿Cuántas humillaciones más estamos dispuestos a tolerar?“, cerró.