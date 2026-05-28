El capitán de los Cruzados no se achicó ante el campeón del mundo en su propia casa.

Universidad Católica vivió una noche histórica en Copa Libertadores y eliminó a Boca Juniors. Quien tuvo una jornada especial fue Fernando Zampedri, quien dejó su huella en La Bombonera.

Los Cruzados se pararon con mucha personalidad en Buenos Aires y contra todo pronóstico, vencieron a los Xeneizes por 1-0 gracias a un golazo de Clemente Montes. De esta manera, avanzaron a octavos de final y siguen en carrera por el sueño continental.

La discusión de Fernando Zampedri y Leandro Paredes

Fernando Zampedri tuvo un complejo encuentro ante Boca Juniors. Universidad Católica salió con el overol puesto a La Bombonera y con la ventaja en el marcador, al capitán le tocó luchar muchas veces en solitario contra la defensa argentina y salió airoso.

En el minuto 88, Daniel Garnero decidió darle descanso al delantero argentino nacionalizado chileno. Zampedri, con la clasificación casi en el bolsillo, hizo lo lógico que hace cualquier jugador en su lugar: intentar ganar tiempo.

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Leandro Paredes quiso apurar al Toro y no de la mejor manera. Esto no le gustó para nada al máximo goleador histórico de Universidad Católica y le dijo de todo al campeón del mundo. Acompañó sus palabras con estímulos visuales con las manos, los cuales se pueden traducir como un “cierra la boca”.

Incluso una vez que dejó la cancha, Fernando Zampedri miró a los palcos de Boca Juniors que están detrás de la banca visitante y les hizo el gesto con las manos de “tener huevos”. El Toro es hincha confeso de River Plate, por lo que la victoria en La Boca la disfrutó de doble manera.

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“Los partidos se ganan jugando y no de la boca para afuera. Que disfrute la hinchada, gracias por el apoyo, una alegría muy grande”, dijo Zampedri tras el partido a ESPN. Está claro quién era el receptor del mensaje.