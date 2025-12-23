Una herida que sigue abierta en los hinchas de la Universidad de Chile es la que dejó la semifinal de la Copa Libertadores 1996, donde el árbitro ecuatoriano Alfredo Rodas les impidió superar a River Plate en Buenos Aires.

La jugada que quedó marcada a fuego en los forofos azules fue un clarísimo penal que el arquero Germán Burgos le cometió a Esteban Valencia. Una acción que muestra su lado oscuro a casi tres décadas de la lamentable situación.

Cristián Traverso, ex futbolista y parte del plantel de la U en esa Libertadores de 1966 reveló en TyC Sports que tiene pruebas para demostrar que lo que ocurrió ante River “fue un robo descarado“, y las expuso ante los hinchas argentinos.

ver también “Récord de llanto”: Cristian Traverso recordó “robo” a U. de Chile y recibió dura respuesta

Revelan “robo” a U de Chile en Copa Libertadores 1996

“Fue un robo total, pero mal, descarado. Después un compañero me confirmó que había sido un robo total“, aseguró el “Tigre”, quien al preguntarle el responsable de tal confesión, apuntó hacia su histórico pasado en Boca Juniors.

“Ese compañero lo tuve en Boca y él había jugado para River en esa semifinal“, reveló Cristián Traverso sobre el “robo” a la U de Chile, además de reconocer que Alfredo Rodas fue de los árbitros que más insultó en su vida. “Es un flor de hijo de…“, añadió.

Publicidad

Publicidad

¿Quién pudo ser el ex compañero de Traverso que confesó?

Si revisamos la lista de futbolistas que tenía River Plate en 1996 para el encuentro con los azules, que finalmente les dio la Copa Libertadores, hay uno que tiempo después compartió con el ex central en los “xeneizes”.

Muchos apuntan al otrora mediocampista Julio César Toresani, quien coincidió con Traverso en Boca el año 1997, pero que no jugó en River ese año. Aunque no se descarta al uruguayo Néstor Gabriel Cedrés, con el que sí coincidió en el primer semestre y que fue parte del plantel campeón de los millonarios.

Tweet placeholder

Publicidad