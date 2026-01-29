El Betis de Manuel Pellegrini se juega una carta clave este jueves cuando reciba al Feyenoord por la última fecha de la fase de liga de la Europa League. Los verdiblancos necesitan ganar conseguir la clasificación directa a octavos de final.

La caída de la jornada anterior ante PAOK en Grecia dejó al equipo del Ingeniero en el octavo lugar, el último cupo de acceso directo. Mientras que el conjunto neerlandés, que llega obligado a sumar para mantener viva su opción de meterse en el playoff.

Betis vs. Feyenoord: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Real Bestis y Feyenoord se juega este jueves 29 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por la última fecha de la Fase de Liga de Europa League.

El encuentro entre béticos y neerlandeses, irá en vivo por TV en Chile, gracias a la señal de ESPN 3; adicionalmente, tendrá transmisión ONLINE a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Probable formación Real Betis vs. Feyenoord

Real Betis: Álvaro Valle; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Sergi Altimira; Chimy Ávila, Fornals, Abde y Bakambu.

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Kraaijeveld, Plug, Bos; Valente, Targhalline, Hwang; Hadj Moussa, Borges y Cyle Larin.

