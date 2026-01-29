Con 18 partidos jugándose en paralelo se disputó la última fecha de la etapa regular en la UEFA Europa League, que iba a tener en escena a tres representantes chilenos, aunque Darío Osorio y Manuel Pellegrini tenían más chances de avanzar.

En la octava jornada de la fase de liga, el Midtjylland del ex delantero azul recibía en Herning al Dinamo Zagreb croata, donde necesitaba no perder para asegurar su pase a octavos de final; mientras que el Betis del “Ingeniero” debía ganar sí o sí al Feyenoord neerlandés para tener chances de avanzar.

Los chilenos a octavos de final en Europa League

En el caso del equipo danés, Darío Osorio fue titular y aportó con la asistencia para que el surcoreano Cho Gue-sung (49′) anotara la primera cifra con la que derrotaron a los croatas por 2-0, y aseguró su plaza en la próxima fase. Victor Bak Jensen (74′) aumentó el marcador.

Luego de entregar su pase gol, el oriundo de Hijuelas recibió tarjeta amarilla en el minuto 59, para luego salir del campo en los 62′ cuando lo reemplazó el zambiano Edward Chilufya. Gracias a esta victoria, quedaron en el tercer puesto de la clasificación con 19 unidades.

Al igual que Midtjylland, quien avanzó a octavos de final fue el Betis de Pellegrini, quien gracias a las anotaciones del brasileño Antony (17′) y el marroquí Ez Abde (32′), superaron al Feyenoord por 2-1 para sellar su pasaje a la siguiente etapa. El descuento fue de Casper Tengstedt (77′).

Con este triunfo, la escuadra del entrenador nacional sigue en carrera en Europa League, al acabar en el cuarto puesto con 17 unidades y meterse entre los ocho clubes que deben esperar para conocer su rival en instancias definitorias.

Mientras que el tercer representante nacional en la competición, el delantero Niklas Castro, no estuvo presente por lesión en la derrota que el SK Brann obtuvo de visita en Austria con Sturm Graz por 1-0, y acabó en el puesto 24° con 9 puntos, y jugará los Playoffs del torneo continental.

¿Cómo quedó la Tabla de Posiciones?