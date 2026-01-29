El delantero chileno Darío Osorio le dio una mano importante al Midtjylland danés para clasificar de forma directa a los octavos de final en UEFA Europa League, al participar durante 62 minutos en la victoria por 2-0 ante Dinamo Zagreb.

Mientras el oriundo de Hijuelas estaba en acción en el MCH Arena en Herning, donde además de dar la asistencia para el primer gol de su equipo, recibió una tarjeta amarilla, en las tribunas del recinto muchos especialistas fueron a verlo en vivo.

Cuatro clubes europeos fueron a ver a Darío Osorio

Según informó el medio danés Campo DK, hubo representantes de cuatro equipos europeos, tres específicamente de la Premier League inglesa y uno de la Bundesliga alemana, que mandaron emisarios para seguir en cancha al delantero chileno.

“Entre los clubes con representantes enviados se encuentra el Everton (Inglaterra), que ha estado presente con frecuencia en los partidos del Midtjylland en otoño”, fue lo primero que señaló la publicación, pero no quedó allí.

“Además, el Borussia Dortmund se ha registrado, el Ipswich y el Middlesbrough también ha enviado representantes a Midtjylland”, agrega el portal local sobre aquellos clubes que fueron a ver en primera línea a Darío Osorio.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Midtjylland?

Fue hace poco más de una semana que el cuadro danés anunció en sus canales oficiales la extensión del vínculo que tenían con el atacante nacional, el cual ahora culminará el 30 de junio del 2030, recordando que posee el 85 por ciento de su pase, pues el 15% restante pertenece a Universidad de Chile.

Ante la inminente aparición de interesados en el Viejo Continente para firmar a Darío Osorio, desde Midtjylland fijaron un precio base para negociar su traspaso, el cual fluctúa entre los US$23 millones y los US$26 millones de dólares.

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

Por la jornada 19 de la Superliga Danesa, el equipo de “La Joya” jugará el duelo más importante de la temporada ante su clásico rival FC Copenhaguen, este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas (de Chile)

