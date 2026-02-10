Darío Osorio se ha transformado en la gran figura del FC Midtjylland. El seleccionado nacional tiene al cuadro danés luchando por la Superliga y también en la Europa League. Por lo que es pieza fundamental en el elenco que dirige Mike Tullberg.

Por lo mismo se confirmó su renovación de contrato hasta 2030 y se espera una importante venta en los próximos mercados de fichajes. “Tenemos un plan claro y un entendimiento común de dónde debemos enfocarnos para alcanzar el siguiente nivel”, confesó el director deportivo Kristian Bach Bak.

Pero ahora el Midtjylland decidió mostrar el lado más íntimo de su mayor crack y realizó una extensa entrevista al nacido en Hijuelas. En el espacio de conversación se repasaron los más de tres años que lleva en Europa y cómo ha afrontado su primer desafío en el extranjero.

“Mis padres han sido siempre de gran apoyo. He viajado a casa cada diciembre desde que llegué para celebrar la Navidad con mi familia, pero también he tenido la oportunidad de hacerlo cuando he estado con la selección nacional. Eso es probablemente cuatro o cinco veces al año, así que, por suerte, los veo seguido”, confesó el formado en Universidad de Chile.

El plato favorito de Darío Osorio

Así las cosas Darío Osorio se ha adaptado a la vida en Dinamarca. Acompañado por su esposa Katalina, ha logrado implementar varias rutinas que tenía en Chile. Por ejemplo ya adoptó “La once” por las noches para así no olvidar a su tierra natal.

“Es el nombre de una cena ligera donde se toma una taza de té y se comen galletas. Es muy común en Chile, y probablemente también una tradición que quiero mantener”, explicó el jugador de 22 años.

Darío Osorio disfruta de su familia y recalca que son su mayor motivación para ganarlo todo en el Midtjylland

Pero también sorprendió con el interés de mejorar su faceta como cocinero. “Me gustaría mucho cocinar mejor. No me atrevo a hacerlo porque soy muy malo. Por suerte, mi esposa es buena y le gusta”, contó Osorio.

Aunque dicho objetivo tiene como meta poder replicar su plato típico chileno. Así como en su minuto Iván Zamorano destacaba las cazuelas de su madre en el Real Madrid, ahora Darío Osorio hace lo mismo con las pantrucas que son sus favoritas.

“Es duro estar lejos de mi familia, no voy a ocultar el hecho de que también extraño increíblemente toda la comida. Mi plato favorito es la pantruca. Es una especie de sopa con pasta y un poco de carne”, sentenció.