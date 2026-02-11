Palestino tendrá un desafío mayor en su próximo partido frente a Universidad de Chile. El cuadro árabe no llegará a tener a disposición su plantel completo y deberá afrontar el compromiso con ausencias importantes que afectan a la estructura habitual.

Las bajas confirmadas corresponde a Joe Abrigo, Ariel Martínez y César Munder, tres nombres que venían siendo alternativas importantes dentro del funcionamiento del equipo. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a mover piezas en un duelo que ya se asomaba como exigente.

ver también U de Chile tiene formación para enfrentar a Palestino: Juan Martín Lucero será titular

En el caso de Abrigo, su salida representa una pérdida de creatividad en ofensiva, mientras que Martínez y Munder ofrecían variantes de elementos clave en las bandas del juego.

Por lo mismo, el choque frente a la U se vuelve aún más complejo para los de La Cisterna. Deben encontrar una respuesta en el resto del plantel para sostener su competitividad.

En su último encuentro entre ambos, Universidad de Chile le ganó 2-1 a Palestino

Cuándo juegan Palestino vs Universidad de Chile

El partido se disputará este viernes 13 a las 20:30 horas, en un duelo clave considerando la posición de ambos en la tabla de posiciones. Palestino marcha 14° con un punto, mientras que Universidad de Chile aparece 13° con las mismas unidades.

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión de Paqui Meneghini que es duramente criticada en U de Chile

Los dos llegan golpeados al encuentro tras su último partido y esperan sumar de tres puntos. La U viene de caer 2-1 como visitante frente a Huachipato, mientras que Palestino sufrió la caída frente a Coquimbo unido por 3-1.

El enfrentamiento asoma como una oportunidad urgente de recuperación para árabes y azules, que necesitan sumar para escapar de la zona baja y comenzar a encaminar su temporada.