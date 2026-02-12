Hoy se realizó el esperado evento “Prime Video Presents: International Originals, instancia en la que se dio a conocer una selección de las películas y series Originales Internacionales más relevantes que llegarán a Prime Video durante el 20256.

Entre los anuncios más destacados para la región sobresalió el material presentado de La Casa de los Espíritus, la serie original chilena basada en la emblemática novela de Isabel Allende. La cual será protagonizada por la estrella de la saga Culpables, Nicole Wallace.

Comentó sobre su contrato exclusivo con Amazon MGM Studios: “Para mí, el contrato de exclusividad significa una oportunidad increíble y mucha confianza por parte de una plataforma como Prime Video en mí, y poder tener la tranquilidad y la paz de contar con su apoyo para encontrar historias y personajes maravillosos”.

Agregando sobre su relación con La casa de los espíritus: “Es una adaptación increíble, muy respetuosa, hecha con muchísima admiración por parte de todos los que han participado, y creo que eso se refleja en el resultado. Todos somos muy conscientes de la historia que queríamos contar; el vestuario, el maquillaje, todo es tan hermoso… creo que es uno de los sets más increíbles en los que he estado”.

Prime Video adelanta lo que se viene este año

En el evento virtual, Kelly Day, vicepresidenta de Prime Video y Amazon MGM Studios International, se refirió al enfoque del streaming. “Trabajamos desde cero, ofreciendo la mejor selección posible a un precio atractivo para la gente, y haciendo que sea lo más cómodo y fácil de acceder en tantos dispositivos y lugares como sea posible”.

“Nuestra misión es ser el destino de entretenimiento predilecto de nuestros clientes, y eso impulsa cada decisión que tomamos sobre nuestra oferta de contenido. Nos comprometemos a producir películas y series excepcionales, reconociendo que ser la primera opción significa tener todo lo que nuestros clientes quieren ver, sin importar quién lo cree”.

A lo que añaden: “Lo importante es que cuando pienses en entretenimiento, pienses primero en nosotros, porque tenemos lo que buscas y encontrar algo que te encante es facilísimo”.

En todos los países donde operamos, ofrecemos películas y series de éxito mundial como El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, The Sumer I Turn Pretty y Fallout; deportes en directo de primer nivel, desde la UEFA Champions League en el Reino Unido, Italia y Alemania hasta la NBA a nivel mundial; y producciones originales internacionales de producción local”.

El estreno de Love me Love me y el pasado futbolista de uno de los protagonistas

Una de las nuevas series que se estrenan este año es Love me Love Me, producción que retrata la historia de June, marcada por la muerte de su hermano, se muda a Milán para comenzar su vida de nuevo. Allí se acerca al intachable Will, hasta que aparece James en su camino, un carismático y conquisto luchador de MMA clandestino. Donde deberá escoger entre la pasión o la tranquilidad.

En la producción, Pepe Barroso interpreta a James, y tiene una larga carrera en el fútbol, la cual dejó para dedicarse a la actuación y el modelaje, destacando como portero en las inferiores del Atlético de Madrid, incluso continuó su carrera deportivo en la Universidad de California (UCLA) en Estados Unidos con una beca universitaria.

Las producciones originales que llegarán a Prime Video

El evento presentó un adelanto de una selección de Originales Internacionales que se estrenarán en 2026 y que se espera destaquen entre las audiencias globales, acompañado de conversaciones con el talento creativo.

Entre ellos, producciones de distintos países se tomarán el servicio de streaming durante este año, siendo alguna de ellas:

La casa de los espíritus (Chile), protagonizada por Nicole Wallace y Dolores Fonzi.

(Chile), protagonizada por Nicole Wallace y Dolores Fonzi. Don’t Be Shy (India), producida por Alia Bhatt bajo Eternal Sunshine Productions.

(India), producida por Alia Bhatt bajo Eternal Sunshine Productions. Masterplan (Francia-Italia), protagonizada por Stanley Tucci.

(Francia-Italia), protagonizada por Stanley Tucci. Siren’s Kiss (Corea), con Park Min-young y Wi Hajun.

(Corea), con Park Min-young y Wi Hajun. Your Fault: London (Reino Unido).

Drawn Together (España), adaptada de los libros superventas de Mercedes Ron.

Otros adelantos incluyeron Love Me, Love Me (Italia), basada en el libro en italiano más exitoso publicado en Wattpad; Fist of the North Star: Hokuto No Ken (Japón), que reimagina la mundialmente famosa serie de manga como una experiencia animada; Betty la Fea: La historia continúa, Temporada 3 (Colombia), que sigue el icónico regreso de “Betty” de la franquicia original.

Toi + Moi – Seuls contre tous (Francia), adaptada de la trilogía francesa superventas; Perfect Liars (España), basada en el libro más leído en Wattpad con 140 millones de lecturas; y Apocalypse Z: Parte II, secuela de la exitosa historia postapocalíptica.

