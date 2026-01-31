Un nuevo mes está por comenzar y con él, una renovada cartelera de estrenos en Prime Video. Febrero llega cargado de novedades para todos los gustos, con una variada selección que incluye películas deportivas, series de misterio, romances intensos, comedias, documentales y acción sin pausa.

Además, la emoción del mejor básquetbol del mundo también dice presente con la NBA, consolidando a la plataforma como el punto de encuentro ideal para quienes buscan entretenimiento en un solo lugar. Estos son los principales estrenos que marcarán el mes.

Los estrenos que llegan a Prime Video en febrero

La Máquina: The Smashing Machine – 20 de febrero

La película retrata la historia del mítico ex campeón de la UFC Mark Kerr, mostrando no solo sus logros deportivos, sino también los conflictos personales y emocionales que enfrentan los atletas de alto rendimiento dentro y fuera del octágono.

La Roca interpreta a Mark Kerr en la película. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)

NBA: Todo febrero

La mejor liga de baloncesto del mundo continúa en la pantalla de la mano del servicio de streaming donde se emitirán partidos claves y duelos que prometen intensidad de principio a fin.

Fallout final de temporada – 4 de febrero

El esperado Día de la Reclamación finalmente llega y marca el explosivo cierre de la segunda temporada de Fallout. Con alianzas a punto de romperse y secretos que salen a la luz, Lucy y The Ghoul deberán tomar decisión que definirán su destino.

Sweatpea – 27 de febrero

Rhiannon Lewis pasa desapercibida para todos, hasta que una serie de eventos la empuja al límite y pierde el control. Su vida cambia por completo, pero la gran pregunta es si logrará ocultar su oscuro secreto.

Cross nueva temporada – 11 de febrero

El reconocido detective y psicólogo forense Alex Cross vuelve en su segunda temporada para enfrentarse a un justiciero despiadado que persigue y ejecuta a poderosos empresarios corruptos.

Love Me Love Me – 13 de febrero

Tras la muerte de su hermano, June se traslada a Milán con la intención de empezar de nuevo. Allí conoce al perfecto y correcto Will, pero su vida da un giro cuando aparece James, un carismático luchador de MMA clandestino. Pronto deberá elegir entre la estabilidad o una pasión arrolladora.

56 Días Nueva serie – 18 de febrero

Oliver y Ciaria se enamoran inesperadamente tras encontrarse en su supermercado. Cincuenta y seis días después, la policía descubre en el departamento de él el cuerpo sin vida de un hombre desconocido, asesinado y dejado allí para descomponerse.

El engaño – 25 de febrero

Acción histórica con un enfoque moderno, que combina duelo con espada, ingeniosas trampas y violentas batallas en una intensa aventura sobre hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia.

Paul McCartney: Hombre a la Fuga – 27 de febrero

Este documental ofrece un retrato íntimo de Paul McCartney tras su separación de The Beatles: su unión creativa con Linda para formar Wings, los desafíos de su etapa como solista y la creación de canciones que marcaron una nueva era musical.

Otros estrenos: