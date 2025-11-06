La popular serie Maxton Hall está a pocas horas de estrenar su esperada nueva temporada, donde Ruby tendrá que enfrentar sus sentimientos luego de que le rompen el corazón, y nuevamente James y su equipo de lacrosse tendrán una serie de nuevas aventuras.

La producción regresa a la plataforma de Prime Video este viernes 7 de noviembre y el avance revela que un brusco giro en la familia de James (Damian Hardung) cambiará todo, y es él quien dará el golpe de cruda realidad.

Asimismo, Ruby (Harriet Herbig-Matten) estará devastada debido a sus sentimientos por James y el sufrimiento que sus acciones tendrán. Por esta razón, sueña con regresar a como era su vida antes, donde nadie en Maxton Hall la conocía y no era parte de la elite de sus compañeros.

La segunda temporada de Maxton Hall

Acerca de cómo ha conectado con Ruby, Harriet Herbig-Matten señaló: “es el personaje con el que más me identifico en su dolor y sus conflictos. Sobre todo en la segunda temporada, se trata de que Ruby establezca límites y sane, de dejar ir a alguien”.

“La decisión de Ruby en el primer episodio de apoyar a James después de todo el daño que le causó, la entiendo desde el punto de vista de sus sentimientos, pero racionalmente me costó comprenderla. Aunque creo que también se debe en gran parte a la autoprotección”.

La serie se acerca al estreno de su segunda temporada/ Prime Video.

Asimismo, sobre su sensación al terminar el rodaje de la segunda temporada, comentó que la describiría como una presión positiva. “Para mí, el éxito de la primera temporada fue una gran motivación para seguir filmando. Quiero entregarme por completo al papel de nuevo y crear algo que los fans puedan amar. Y creo que esta motivación se ve en cada departamento, en cada papel”.

Revisa el tráiler de la segunda temporada de Maxton Hall

El amor por el deporte de Harriet Herbig-Matten

La actriz alemana de 22 años, pero con larga carrera, interpreta el papel de Ruby, la protagonista. La joven intérprete nacida en Múnich goza de una larga carrera en el deporte, donde practica equitación, danza, escalada y tenis.

Ha demostrado sus habilidades en equitación en la serie Bibi y Tina, donde era una parte importante de la historia. Y también, ha sido retratada jugando basquetbol junto a su coprotagonista Damian Hardung.

¿A qué hora se estrena la segunda temporada de Maxton Hall?

La serie llega este viernes 7 de noviembre con sus nuevos capítulos y este es el horario de estreno por país.

Revisa el horario por país a continuación