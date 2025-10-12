El Mundial Sub 20 se acerca a fechas decisivas para conocer al gran campeón del torneo que ha tenido al país con mucha atención, pese a la eliminación de la selección chilena en los octavos de final.

Unos que han sacado chapa de candidatos al título es la selección de Argentina, más luego de bajar con facilidad a otro que pintaba como uno de los aspirantes al título: México.

Pero el cuadro trasandino tuvo un hincha muy especial en las tribunas del Estadio Nacional y que vino tras los pasos del defensor Juan Manuel Villalba, algo que impactó a los que lo pudieron ver.

Se trata de uno de los protagonistas de la serie El Marginal, quien alentó a su selección en Ñuñoa y también publicó varias historias en sus redes sociales: Abel Ayala, quien interpretó a César, el líder de la Sub 21.

Abel Ayala interpretó a César en la serie El Marginal.

El líder de la Sub 21 llegó al Mundial Sub 20

Todos los que vieron la serie argentina El Marginal recuerdan al líder de la banda “La Sub 21”, quienes fueron los antagonistas de Mario Borges, en capítulos que la rompieron en toda Sudamérica.

El actor se dejó ver en el Estadio Nacional, donde publicó fotos y videos en sus redes sociales, donde se le veía ingresando al principal recinto que tiene el Mundial Sub 20.

Dentro de sus historias también tuvo la respuesta de su viaje, donde acompañó al jugador Juan Manuel Villalba, donde incluso hubo fotos familiares en la celebración tras el partido.

