Selección Chilena Juvenil

Papelón de La Roja sub 16: la selección chilena debuta en la Copa UC con derrota por goleada y condoros varios

Chile sub 16 debutó en la Copa UC con feas derrota por goleada: La Roja regaló los dos primeros goles con chambonadas.

Por Diego Jeria

Papelón: Chile sub 16 debuta con goleada de Argentina en la Copa UC
La selección chilena sub 16 debutó con un papelón ante Argentina en la Copa UC 2025, este pasado martes. La Roja perdió 1-4 contra La Albiceleste en el estadio Claro Arena de Universidad Católica, en una nueva edición del tradicional torneo juvenil organizado por La Franja.

El equipo nacional, dirigido por Ariel Leporati, partió en desventaja regalando los dos primeros goles con grandes errores: Juan Cruz (19′) y Simón Escobar (29′) marcaron para Argentina.

Alan Alcaraz aumentó para Argentina en los 36′ y 37′, mientras el descuento de la selección chilena fue anotado por Jonathan Guerrero en los 41′.

Datos de La Roja sub 16

Chile formó con Cristóbal del Río en el arco; Dylan Erazo, Esteban Pavez, Lucas López y Bastián Sánchez en defensa; Sebastián Melgarejo, Joaquín Muñoz y Bayron Barrera en mediocampo; Cristián Ulloa, Bastián Vilches y Amaro Riveros en delantera.

Desde el banco rojo ingresaron Jonathan Guerrero, Claudio Salvio, Renato Vera, Ignacio Cerda, Fabián Donoso y Diego Avendaño.

Ahora la selección chilena debe prepararse para este mismo miércoles, cuando enfrente a Venezuela por la segunda fecha del Grupo B. La Roja cerrará la fase zonal mañana jueves ante Independiente del Valle.

Cabe recordar que en el Grupo A se encuentran Universidad Católica, Qatar, Colombia y Perú. el torneo finalizará el sábado 20 de diciembre con la final, más las definiciones por el tercer, quinto y séptimo puesto.

La Roja tuvo feo debut en la Copa UC.

