Continúa el desarrollo de la Copa UC en el Claro Arena y este jueves será el turno de Universidad Católica sub-17, que enfrentará a la selección de Colombia por el Grupo A en una nueva jornada de fútbol formativo.
Se trata del último partido de esta zona y uno clave para ambas escuadras, ya que los cafeteros llegan como líderes con 4 puntos y una diferencia de goles de +3, superando así a los de La Franja, que marchan segundos en la tabla de posiciones con las mismas unidades, aunque con una diferencia de goles de solamente +1.
Este escenario mantiene a Perú muy atento a lo que ocurra. El combinado del Rímac empató sus dos partidos disputados y, en caso de derrotar a Qatar (hoy 11:35 horas), obligaría tanto a Universidad Católica como a Colombia a disputar una verdadera final para definir al clasificado a la segunda fase del torneo. A continuación, revisa todos los detalles del encuentro.
¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs. Colombia?
El enfrentamiento entre Universidad Católica y la selección de Colombia sub-17 se disputará este jueves 18 de diciembre a partir de las 19:50 horas de Chile, en el Claro Arena, en lo que será uno de los partidos más atractivos de la jornada por la Copa UC.
Transmisión en vivo de la Copa UC sub-17
Este encuentro podrás verlo EN VIVO y de manera exclusiva por televisión a través de la señal de TNT Sports Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
- TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DirecTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- Entel: 242 (SD) – 243 (HD)
- Claro: 190 (SD) – 490 (HD)
- GTD/Telsur: 71 (SD) – 845 (HD)
- Movistar: 486 (SD) – 931 (HD)
- TuVes: 504 (SD)
- Zapping: 99 (HD)
Adicionalmente, el compromiso irá EN VIVO y de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming HBO Max, previo pago de su suscripción mensual, o SIN COSTO para quienes ya sean suscriptores del pack Premium de TNT Sports en su cableoperador.
1-1 igualaron Perú y la UC en su enfrentamiento de este miércoles 17 de diciembre. (Foto: Instagram Cruzados)
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa UC sub-17
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|🇨🇴 Colombia Sub-17
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|⚪ Universidad Católica
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|🇵🇪 Perú Sub-17
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|🇶🇦 Catar Sub-17
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4