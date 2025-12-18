Continúa el desarrollo de la Copa UC en el Claro Arena y este jueves será el turno de Universidad Católica sub-17, que enfrentará a la selección de Colombia por el Grupo A en una nueva jornada de fútbol formativo.

Se trata del último partido de esta zona y uno clave para ambas escuadras, ya que los cafeteros llegan como líderes con 4 puntos y una diferencia de goles de +3, superando así a los de La Franja, que marchan segundos en la tabla de posiciones con las mismas unidades, aunque con una diferencia de goles de solamente +1.

Este escenario mantiene a Perú muy atento a lo que ocurra. El combinado del Rímac empató sus dos partidos disputados y, en caso de derrotar a Qatar (hoy 11:35 horas), obligaría tanto a Universidad Católica como a Colombia a disputar una verdadera final para definir al clasificado a la segunda fase del torneo. A continuación, revisa todos los detalles del encuentro.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs. Colombia?

El enfrentamiento entre Universidad Católica y la selección de Colombia sub-17 se disputará este jueves 18 de diciembre a partir de las 19:50 horas de Chile , en el Claro Arena, en lo que será uno de los partidos más atractivos de la jornada por la Copa UC.

Transmisión en vivo de la Copa UC sub-17

Este encuentro podrás verlo EN VIVO y de manera exclusiva por televisión a través de la señal de TNT Sports Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium VTR: 165 (SD) – 855 (HD) DirecTV: 631 (SD) – 1631 (HD) Entel: 242 (SD) – 243 (HD) Claro: 190 (SD) – 490 (HD) GTD/Telsur: 71 (SD) – 845 (HD) Movistar: 486 (SD) – 931 (HD) TuVes: 504 (SD) Zapping: 99 (HD)



Publicidad

Publicidad

Adicionalmente, el compromiso irá EN VIVO y de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming HBO Max , previo pago de su suscripción mensual, o SIN COSTO para quienes ya sean suscriptores del pack Premium de TNT Sports en su cableoperador.

1-1 igualaron Perú y la UC en su enfrentamiento de este miércoles 17 de diciembre. (Foto: Instagram Cruzados)

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa UC sub-17

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 🇨🇴 Colombia Sub-17 4 2 1 1 0 4 1 3 ⚪ Universidad Católica 4 2 1 1 0 2 1 1 🇵🇪 Perú Sub-17 2 2 0 2 0 2 2 0 🇶🇦 Catar Sub-17 0 2 0 0 2 0 4 -4

Publicidad