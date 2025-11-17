Es tendencia:
Colombia vs. Australia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Los cafeteros jugarán su último partido del año ante Australia para prepararse camino a la cita planetaria.

Por Franccesca Arnechino

Gustavo Puerta debutó con un golazo en el equipo mayor.
Gustavo Puerta debutó con un golazo en el equipo mayor.

La Selección Colombiana se enfrentará este martes a Australia en un nuevo amistoso rumbo al Mundial de 2026. Será la última presentación del equipo cafetero en 2025, marcando un cierre importante en su calendario.

El combinado tricolor llega tras su agónica victoria ante Nueva Zelanda, duelo en el que el técnico aprovechó para probar variantes y darles rodaje a futbolistas que se han ido sumando al equipo.

El duelo ante Australia es complejo para los colombianos, ya que el conjunto oceánico tiene más experiencia en escenarios mundialistas y es reconocida por tener un nivel competitivo más alto.

¿Cuándo juega Colombia vs. Australia? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja

Colombia vs. Australia juegan este martes 18 de noviembre a partir de las 21:00 horasen Estadio Citi Field, Nueva York.

El partido contará con transmisión en vivo por la señal de DSports 610/1610, además en la plataforma de DGO y Amazon Prime Video.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del próximo mundial será el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. El anuncio de la sede fue hecho por el presidente Donald Trump, en conjunto con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Horarios del sorteo por país

  • 11:00 de México
  • 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 13:00 de Bolivia y Venezuela
  • 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 18:00 de España
