Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Todo lo que debes saber del Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde es el sorteo?

Son 48 las selecciones que participarán de la siguiente cita planetaria.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Este domingo 16 de noviembre sigue la acción de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026.
© Getty ImagesEste domingo 16 de noviembre sigue la acción de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026.

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York, te contamos dónde y cuándo y dónde es el sorteo de la próxima cita planetaria.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del próximo mundial será el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. El anuncio de la sede fue hecho por el presidente Donald Trump, en conjunto con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Recordemos, que antes de la confirmación oficial, circulaban rumores que apuntaban a Las Vegas como posible escenario del sorteo.

Horarios del sorteo por país

  • 11:00 de México
  • 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 13:00 de Bolivia y Venezuela
  • 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 18:00 de España
¡Aseguraron su cupo! Revisa el listado de países clasificados al Mundial 2026

ver también

¡Aseguraron su cupo! Revisa el listado de países clasificados al Mundial 2026

Los países clasificados al mundial son:

  1. México (local)
  2. Estados Unidos (local)
  3. Canadá (local)
  4. Japón (Asia)
  5. Nueva Zelanda (Oceanía)
  6. Irán (Asia)
  7. Argentina (Sudamérica)
  8. Uzbekistán (Asia)*
  9. Corea del Sur (Asia)
  10. Jordania (Asia)*
  11. Australia (Asia)
  12. Ecuador (Sudamérica)
  13. Brasil (Sudamérica)
  14. Uruguay (Sudamérica)
  15. Colombia (Sudamérica)
  16. Paraguay (Sudamérica)
  17. Marruecos (África)
  18. Túnez (África)
  19. Egipto (África)
  20. Argelia (África)
  21. Ghana (África)
  22. Cabo Verde (África)*
  23. Sudáfrica (África)
  24. Qatar (Asia)
  25. Inglaterra (Europa)
  26. Arabia Saudita (Asia)
  27. Costa de Marfil (África)
  28. Senegal (África)
  29. Francia (Europa)
  30. Croacia (Europa)
Publicidad
Lee también
Sorpresivo favorito para la liguilla de la B: "Mucha fe a Marcoleta"
Chile

Sorpresivo favorito para la liguilla de la B: "Mucha fe a Marcoleta"

Avisan que polémico ex U de Chile se niega a volver tras el préstamo
U de Chile

Avisan que polémico ex U de Chile se niega a volver tras el préstamo

¡La U recibe un nuevo mazazo en el mercado de fichajes!
U de Chile

¡La U recibe un nuevo mazazo en el mercado de fichajes!

Se retira un hombre récord del fútbol chileno
Chile

Se retira un hombre récord del fútbol chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo