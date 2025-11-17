Todo lo que debes saber del Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York, te contamos dónde y cuándo y dónde es el sorteo de la próxima cita planetaria.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del próximo mundial será el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. El anuncio de la sede fue hecho por el presidente Donald Trump, en conjunto con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Recordemos, que antes de la confirmación oficial, circulaban rumores que apuntaban a Las Vegas como posible escenario del sorteo.

Horarios del sorteo por país

11:00 de México

de México 12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

de Perú, Colombia y Ecuador 13:00 de Bolivia y Venezuela

de Bolivia y Venezuela 14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 18:00 de España

Los países clasificados al mundial son:

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Senegal (África) Francia (Europa) Croacia (Europa)

