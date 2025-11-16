Es tendencia:
Marcelo Bielsa se declara enemigo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026

El Loco dejó claro que no es amigo del nuevo formato de la FIFA para el Mundial 2026 y apunta al insólito número de participantes, que subió a 48, y el clima.

Por Diego Jeria

Bielsa se convierte en opositor del nuevo Mundial de la FIFA.
La selección uruguaya, de Marcelo Bielsa, sigue su preparación para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Este pasado sábado, La Celeste cosechó un empate sin goles (0-0) contra México.

Tras el duelo, el entrenador argentino manifestó su insatisfacción con lo mostrado por su equipo… aunque no fue la única molestia del Loco Bielsa.

Jugamos por debajo de lo que imaginé. Esperaba más de nuestro equipo y menos de México“, fue el duro análisis de Bielsa sobre el desempeño charrúa contra México.

De ahí en más, Marcelo Bielsa se lanzó en picada contra el formato y organización del Mundial 2026, específicamente por el aumento de equipos participantes y por los factores climáticos que serán factor de la competencia.

Bielsa contra el Mundial de 48 equipos

La idea de aceptar más equipos participantes, ¿es para que se eleve el nivel? Esto hace probable que haya más selecciones merecedoras de su sitio… o quizás pueda suceder todo lo contrario“, dijo Bielsa.

Agrega que “el objetivo de un Mundial es que el fútbol ofrezca mejores espectáculos, es decir, que haya más partidos lindos, más equipos que jueguen bien y más enfrentamientos de altísimo nivel. Para eso hay medidas que yo supongo que la FIFA va a tomar…“.

Pero si usted juega a las temperaturas que se jugó el Mundial de Clubes, es evidente que el fútbol se juega peor. Y si hay menos descanso para los jugadores y menos preparación, el fútbol es peor“. sentenció el Loco Bielsa.

La selección uruguaya y Marcelo Bielsa vuelven a la acción este martes 18 de noviembre, esta vez en nuevo amistoso contra Estados Unidos.

