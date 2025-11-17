La selección chilena sufrió al quedar eliminada del Mundial del 2026. Van 48 naciones, por lo que clasificar nunca fue tan fácil, aunque la Roja no es el único país que sufre al quedar afuera.

Nigeria, gigante africano que ha ganado tres veces el torneo en su continente y que constantemente acude a la Copa del Mundo, se quedó afuera de manera dramática en el repechaje.

Fue la República Democrática del Congo, que jamás ha jugado un Mundial, el que tomará su lugar. Esto luego de que empatara 1-1 en el partido tras el alargue y lo venciera 4-3 en penales.

Sorpresa del Congo ante Nigeria

La definición se extendió hasta el sexto lanzamiento para cada uno, luego de que por los nervios los ejecutantes fallaran más de la cuenta para hacer lucir a los arqueros.

La celebración del Congo

De hecho el portero congoleño Lionel Mpasi-Nzau, compañero de Damián Pizarro en el Le Havre de Francia, fue la estrella de la jornada al contener tres lanzamientos penales.

De esta manera, el Mundial 2026 pierde a varias estrellas nigerias. El goleador Victor Osimhen, Alex Iwobi y Ademola Lookman son algunas figuras que no estarán en Norteamérica el próximo año.

Por parte de los clasificados, una de las grandes figuras es un regalón de Manuel Pellegrini en el Betis, Cédric Bakambu, que fue titular y comandó a su seleccionado a la proeza. De hecho, el elenco español lo felicitó en sus redes.

RD Congo se suma a Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez como los cuadros africanos que estarán en el Mundial.