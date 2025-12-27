Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de fichajes. Tras concretar la llegada de Matías Fernández y tener casi listo a Joaquín Sosa, los albos se enfocan en la delantera, donde interesa Daniel Castro.

El delantero hizo 17 goles en esta temporada con Deportes Limache y motivó a que el Cacique ofertara por él. La primera propuesta, de 250 mil dólares por la carta del jugador, fue rechazada, pero siguen los intentos.

Desde Limache fueron claros. “Estamos planificando el plantel 2026 con Daniel y si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo“, manifestó César Villegas, presidente del club.

Desde Radio ADN confirmaron que el monto que debe pagar Colo Colo para quedarse con Daniel ‘Popín’ Castro es bastante mayor que su primera oferta, porque los tomateros solicitan 700 mil dólares por el 80% del pase del delantero de 31 años.

El mercado de fichajes de Colo Colo: ¿Llega Popín Castro?

En las últimas horas, se supo que Colo Colo no es el único interesado en los servicios de Popín Castro, porque la misma emisora confirmó que Newell’s ofertó por el jugador, aunque la propuesta es de 600 mil dólares.

Habrá que ver si desde el Cacique o el fútbol argentino siguen insistiendo por el delantero que hizo 12 goles en la Liga de Primera y cinco en la Copa Chile, o si continúa su paso por el Tomate Mecánico.