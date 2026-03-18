Se acabaron las especulaciones y la danza de nombres. Finalmente es Fernando Gago el nuevo DT de U de Chile, tras largas jornadas de evaluaciones y llamados en el CDA.

Por eso, existen dudas en los hinchas azules, quienes en redes sociales dejaron en claro que preferían nombres como Martín Lasarte. Es más, se habló de que hasta los jugadores hablaron por el arribo de Eduardo Berizzo.

Finalmente, Gago fue votado por Azul Azul y en las próximas horas se pondrá el terno de U de Chile. Ahí, su carrera ha tenido buenas campañas en grandes, aunque malos resultados en otros equipos.

Club por club: el rendimiento de Fernando Gago

Fernando Gago inició su carrera como entrenador hace cinco años y ha dirigido a grandes de Argentina como Racing y Boca Juniors. También tuvo paso por Chivas de Guadalajara, un peso pesado de México, mientras en otros elencos no le fue tan bien.

Gago en Necaxa /Getty Images

El DT partió en Aldosivi, donde dirigió 26 partidos y tuvo un 30,77% de rendimiento. Tras eso saltó a Racing (2021-23), su primer gran desafío. Ahí obtuvo un 57,79% de puntos logrados, con dos títulos en 109 partidos dirigidos.

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Después partió al fútbol mexicano, donde dirigió 38 encuentros en las Chivas de Guadalajara, con un 53,39% de rendimiento. En ese mismo año año 2024 arribó a Boca Juniors, donde estuvo dos temporadas.

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En 30 duelos al mando entre el 2024 y 2025, Gago se fue con un 63,34% de rendimiento del xeneize, un buen número, aunque sin títulos. Finalmente, el año pasado no pasó los 20 duelos en Necaxa, donde cosechó un 35% en su saldo.