Una linda historia se escribió este jueves en el Masters 1000 de Miami, donde el joven francés de 17 años Moise Kouamé consiguió una épica victoria en la primera ronda.

El galo, una de las grandes promesas del tenis mundial, dio vuelta el partido ante el estadounidense Zachary Svajda y venció por 5-7, 6-4 y 6-4, imitando así un logró del histórico Rafael Nadal.

La hazaña conseguida por Kouamé no se veía desde que el español ganó a los mismos 17 años en el extinto Masters 1000 de Hamburgo en 2003. Además, es el primer tenista nacido en 2009 en vencer en un partido en el main draw de un torneo de esta categoría.

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Moise Kouamé apunta en grande en el circuito ATP

Tras su victoria el francés Moise Kouamé habló con la prensa y mostró sus garras, porque aseguró que piensa en grande en el circuito ATP.

“Ahora jugar en Miami es simplemente increíble. Miami es Miami, ¿sabes? No hay otro lugar como Miami. Es un lugar realmente genial. Va a ser una gran experiencia para mí jugar contra estos chicos, así que voy a intentar darlo todo”, dijo el galo.

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Luego, el europeo se lanzó con todo: “mi objetivo es ser el número uno del mundo y ganar muchos títulos de Grand Slam. Para eso estoy entrenando. Ahora es un sueño, y espero que más adelante deje de serlo y se convierta en realidad”.

“Al ver jugar a mi hermano, me dieron ganas de jugar también, así que agarré una raqueta. De niño, mi ídolo era Novak Djokovic . Me quedaba asombrado al verlo jugar; su estilo y resistencia eran simplemente increíbles”, cerró Kouamé.