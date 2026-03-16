A muchos fanáticos del tenis no les gusta el estilo de juego del italiano Jannik Sinner (2° de la ATP), flamante campeón de Indian Wells, a quien tildan de “robot” por su movimientos en la cancha y su forma de ser.

El europeo, que venció en la final del Masters 1000 estadounidense al ruso Daniil Medvedev por 7-6 (6) y 7-6 (4), señaló que la clave del triunfo fue relajarse durante sus semanas en California.

“Aquí estaban algunos amigos, lo que me ayudó a no pensar todo el tiempo solo en tenis. Jugamos un poco al golf y por la noche algo de PlayStation, y estuvo bien“, dijo el colorín.

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Sinner analiza su victoria ante Medvedev en Indian Wells

Jannik Sinner se repuso de un inicio de año con algunas dudas y analizó la victoria que consiguió ante Medvedev, que dio la gran sorpresa en semifinales al vencer a Carlos Alcaraz.

“En el segundo set, en el tie-break, remonté una gran desventaja. Estaba 4-0 abajo y luego saqué muy bien. Eso me ayudó a volver al partido y estoy extremadamente feliz”, explicó.

Jannik Sinner ganó en Indian Wells. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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“Intenté buscar mis golpes, aunque al principio fallé un poco. En realidad él estaba siendo más agresivo que yo, así que traté de moverlo un poco con mi derecha. Si retrocedes demasiado y le das espacio, él es muy bueno abriendo la pista”, agregó.

Ahora Jannik Sinner se trasladará a Florida, para ser parte del Masters 1000 de Miami, donde una vez más es uno de los grandes candidatos al título.

En síntesis

Jannik Sinner ganó el torneo Indian Wells tras vencer en la final a Medvedev.

ganó el torneo tras vencer en la final a Medvedev. El tenista italiano derrotó a Daniil Medvedev con parciales de 7-6(6) y 7-6(4) .

con parciales de . Sinner se relajó jugando golf y PlayStation con amigos durante sus semanas en California.

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