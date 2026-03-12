El deporte chileno cambió para siempre el 29 de marzo de 1998, cuando Marcelo Ríos le demostró al mundo que un atleta nacional podía ser el mejor de su actividad, cuando trepó al 1 del mundo en el ranking de la ATP.

El Chino llegó al tope de la clasificación mundial de la mano del entrenador estadounidense Larry Stefanky, quien no olvida los años que pasó con el zurdo en el circuito.

El coach participó del podcast que conduce el ex jugador norteamericano Andy Roddick, donde le preguntaron por Ríos y no tuvo más que alabar al talentoso de Vitacura.

ver también Jack Draper queda impactado tras eliminar a Novak Djokovic de Indian Wells: “Estoy abrumado…”

Larry Stefanky pone al Chino Ríos en el mismo lugar que John McEnroe

Stefanky dirigió a grandes jugadores en su carrera aparte de Ríos, entre ellos a John McEnroe, a quien puso en el mismo lugar del chileno cuando tuvo que describir el talento del nacional.

“Ríos fue el tenista más talentoso, aparte de McEnroe, que jamás entrené. Salió del molde con un don. Sus manos, su sensibilidad con la pelota, la forma en que podía cambiar de dirección, eso no se enseña, pero su cabeza funcionaba como la de un artista“, dijo el entrenador.

“Tenía todos los golpes del manual. Y a veces, cuando tienes todos los golpes, lo más difícil es decidir cuál no usar”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Larry Stefanki habló de Marcelo Ríos. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

Por último, reveló una situación puntual sobre Jorge Ríos, papá del Chino, quien se preguntaba qué le faltaba a su hijo para dar el salto en el circuito ATP.

“Su padre me preguntaba por qué seguía estancado en el top 20 tras 8 meses, y yo le decía que eso pasa porque es como que estuviera en un espectáculo de circo. No jugaba la pelota adecuada en el momento justo”, recordó.

Publicidad

Publicidad

Aparte de entrenar a Marcelo Ríos, Larry Stefanky estuvo con Fernando González en su mejor etapa en la ATP.

En síntesis

Marcelo Ríos alcanzó el número 1 del ranking ATP el 29 de marzo de 1998 .

alcanzó el del ranking ATP el . El entrenador Larry Stefanky comparó el talento de Ríos con el de John McEnroe .

comparó el talento de Ríos con el de . Stefanky dirigió a Ríos y Fernando González durante sus mejores etapas en el circuito ATP.