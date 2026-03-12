Es tendencia:
Tenis

El mejor punto que le verás a Novak Djokovic: “Tienes que cerrar Indian Wells”

Novak Djokovic consiguió un gran punto ante Jack Draper en Indian Wells, en un encuentro que el serbio terminó perdiendo en tres sets.

Por Felipe Escobillana

Djokovic ganó un punto en Indian Wells que da la vuelta al mundo
© Getty ImagesDjokovic ganó un punto en Indian Wells que da la vuelta al mundo

Novak Djokovic sigue dando un gran espectáculo a sus 38 años. Esta vez en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, en el duelo que jugó contra Jack Draper por los octavos de final.

En un duelo muy disputado, se vivió lo que será el mejor punto del torneo y posiblemente del año, por la calidad que mostraron ambos tenistas cuando comenzaba el tercer set.

La jugada de Djokovic que da la vuelta al mundo

Luego de un rally, Djokovic empezó a dominar el punto y parecía que lo ganaba con facilidad. Pero el británico mostró una gran defensa e hizo correr a Nole hacia el fondo de la cancha tras un globo.

El serbio empezó a defenderse de las cortas que empezó a jugar el 14 del mundo, hasta que logró ganar el punto luego de una pelota larga que ejecutó el londinense.

Djokovic quedó exhausto tras ganarle el punto a Draper

Djokovic quedó exhausto tras ganarle el punto a Draper

“Tienen que cerrar Indian Wells”, “estás loco Nole” y “el mejor punto que verás en toda la historia” fueron algunos de los comentarios que se viralizaron tras esa gran jugada.

De hecho Djokovic se lanzó al piso exhausto, para tomar un poco de aire tras estar corriendo como una bestia durante más de 45 segundos durante ese punto.

Lamentablemente para Nole, el partido no terminó de buena manera. A pesar de recuperar un quiebre en el 4-5 del último set, en el tie break no jugó de buena manera y Draper se llevó el duelo por 4-6, 6-4 y 7-6(5).

Ahora, por el paso a semifinales, enfrentará este viernes al ruso Daniil Medvedev, verdugo de Alejando Tabilo en la segunda ronda del Masters 1000 que se juega en California.

