Colo Colo disfruta de un buen presente tras la victoria sobre Audax Italiano en la pasada fecha. Los albos se sacudieron de la mejor manera de la derrota ante Universidad de Chile en el Superclásico, sumando tres puntos que incluso les permite ser líderes en el torneo tras seis jornadas.

El que más goza de todo esto es Fernando Ortiz, quien ha luchado bastante por tener algo de tranquilidad en su ciclo al mando del Cacique. Los buenos resultados no han sido fáciles de lograr y por lo mismo cada victoria se celebra de manera especial.

Sin embargo, es clave para el Tano no bajar la guardia ni relajarse, ya que para sorpresa de varios su continuidad en el Cacique todavía no está asegurada para la segunda mitad del año.

Ortiz está obligado a seguir ganando en Colo Colo

Esto lo decimos porque de acuerdo a información entregada por TNT Sports, el DT argentino tiene una especial cláusula en su contrato que hace que este vínculo sea revisado y estudiado al término de la primera rueda de la Liga de Primera.

Fernando Ortiz todavía no tiene asegurada su continuidad en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Dicho esto, si los resultados siguen siendo buenos sus chances de continuar al mando del Cacique crecen bastante. Sin embargo, si nuevamente se mete en un espiral de resultados irregulares bien podría ser cesado de sus labores.

Cabe recordar que Ortiz en el Popular ha dirigido un total de 15 partidos, en lo que ha logrado ocho trinfos, un empate y seis derrotas, lo que da un 55.55% de rendimiento.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción ante Huachipato el lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

