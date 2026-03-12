La aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales en el Senado empieza a generar movimiento. Es que el empresario y cuestionado representante argentino, Christian Bragarnik, anunció su salida de Unión La Calera.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, el ahora ex propietario del cuadro cementero anunció su salida de La Calera, informando que el control del club, queda ahora en manos de sus amigos Ricardo y Sebastián Pini.

“Procedemos a informar como hecho relevante que hubo un cambio accionario en nuestra empresa Deportes Unión La Calera SADP (…) La Sociedad Andes Inversiones Deportivas S.A., de don Christian Bragarnik, cedió, vendió y transfirió a los señores Sebastián Pini y Ricardo Luis Pini la totalidad de sus acciones sociales“, informaron a la CMF.

Bragarnik, Los Pini; La Calera y O’Higgins

Cabe recordar que los hermanos Pini fueron los socios de Bragarnik para adquirir La Calera, registrando además un paso anterior en la propiedad de Rangers.

Bragarnik anuncia que sale de La Calera y resta ver qué pasa con O’Higgins. (Foto: Photosport)

De esta forma, Bragarnik reacciona a las nuevas obligaciones de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que prohibió la multipropiedad y la participación de representantes de futbolistas en el control de los clubes, con un período de transición para que se aplique la nueva normativa.

Bragarnik, uno de los representantes más injerentes de Sudamérica y Europa, tiene propiedad en varios equipos, entre ellos Defensa y Justicia en Argentina y Elche en España. Asimismo, desde hace algunos meses es dueño de O’Higgins.

Ya fuera de La Calera, ahora habrá que esperar la determinación que toma el representante respecto a su propiedad en O’Higgins, aunque por ley tarde o temprano deberá salir, al menos en teoría.

