Ha sido tema desde hace un buen tiempo. El rol de los representantes de jugadores en el fútbol chileno, genera polémica. Sobre todo, en momentos tan delicados como los que vive la ANFP.

Tras el fallo en contra recibido por la pugna judicial con TNT Sports, la ANFP tendrá que lidiar con una millonaria deuda. El ente rector del fútbol chileno deberá que saldar una deuda de 40 millones de dólares.

Para ello, ya se han propuesto partidos de más, una competencia distinta o modificar la ya existente, con el regreso de los playoff. Lo cierto, es que el fútbol chileno podría “darle gratis” algunos encuentros a la cadena televisiva.

¿La salvación? La da Juan Cristóbal Guarello

Como es costumbre, Juan Cristóbal Guarello se refirió al acontecer deportivo, y sobre todo futbolístico, que está en boga. No perdió el tiempo y le dio con un machete a la ANFP, al considerar que los únicos que pueden ir en su rescate son los representantes.

“¿Quién va a prestarle dinero a la ANFP? Los únicos que pueden prestarle plata son los representantes“, aseguró el comunicador en el programa La Hora de King Kong.

“Los únicos que tienen plata son Felicevich y Bragarnik. No le prestarán cuarenta, pero sí quince, con intereses. Así que, cuidado que no vaya a ser la salida entregarle definitivamente la ANFP a los representantes, que son los únicos dispuestos a arriesgarse en este negocio”, cerró JCG.

¿Cuáles son los planes que se manejan para saldar la deuda con TNT Sports?

Según Eduardo Figueroa, de Radio ADN, los clubes verán un descuento en los pagos mensuales que reciben de la cadena televisiva, y que serán proporcionales hasta el final del contrato con el canal, en 2033.

Es decir, a Colo Colo se le descontarán 41 millones de pesos mensuales, mientras que a Universidad de Chile 35 millones y a Universidad Católica 31 millones. Mientras que el resto de clubes que conforma la Liga de Primera, tendrán 28 millones de pesos menos, cada uno. En tanto, los clubes de la Liga de Ascenso verán descontados 12 millones.

