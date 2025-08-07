Por si todas las polémicas en las que está involucrada la ANFP no son suficientes, en las últimas horas surgió un nuevo foco de conflicto, esta vez con 15 de los 16 equipos de Primera B, quienes acusaron a la corporación de “ayudar” a un equipo.

La información la da conocer el diario La Tercera, quien revela una carta con la firma de casi todos los equipos de la Liga de Ascenso, donde apuntan a la dirigencia que preside Pablo Milad por hacerle un millonario préstamo a San Marcos de Arica.

En Primera B acusan a ANFP de “ayudar” a San Marcos de Arica

En la misiva que da a conocer el matutino, se da cuenta de que el elenco nortino debía pagar una multa de 5.500 Unidades de Fomento (más de $215 millones de pesos) por una sentencia que dictaminó la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina el 3 de diciembre del 2021.

Los clubes de Primera B recalcan que, de acuerdo a los estatutos de la ANFP, San Marcos de Arica contaba con 15 días para cancelar esa cifra de dinero, “bajo sanción de perder tres puntos por cada semana que mantenga el incumplimiento”.

El tema es que, según estas instituciones, “en días recientes” el cuadro ariqueño “pagó la multa merced a un préstamo que recibió de la propia ANFP y que el Club se comprometió a servir en cuotas mensuales y que este préstamo se aprobó por el Directorio de la ANFP y cursado su pago”.

San Marcos de Arica, actual escolta del líder Copiapó en Primera B (Photosport)

Lo que exigen los cuadros de Primera B a la ANFP es que “nos informe detalladamente acerca de la veracidad de conceder el préstamo a San Marcos de Arica, la fecha y condiciones del mismo y, especialmente, las circunstancias y consideraciones tenidas a la vista para otorgarlo, particularmente desde el punto de vista del fair play financiero y de las condiciones de igual trato para todos los asociados”.

