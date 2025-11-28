Deportes Puerto Montt celebra un nuevo capítulo histórico tras coronarse campeón de la Segunda División y asegurar su regreso a la Primera B, luego del emocionante triunfo por 2-0 en el clásico frente a Provincial Osorno.

Un logro que no solo refleja el trabajo del plantel y cuerpo técnico, sino también el compromiso inquebrantable de su hinchada, qué partido a partido demostró su fidelidad desde las tribunas del Chinquihue.

El récord de Deportes Puerto Montt

En la Liga 2D 2025, el club disputó 13 encuentros como local, en los que se alcanzó un total de 33.408 entradas vendidas a lo largo del año. Solo en el partido correspondiente contra Provincial Osorno, se vendieron 9.279 entradas, cifras que evidencian la fuerza y compromiso de una comunidad que hizo sentir su presencia en cada fecha.

Ticketplus, ticketera oficial del campeón, destacó este respaldo masivo. Álvaro Rodríguez Lavín, Sports Commercial Leader de la empresa, indicó que “desde el sur de Chile vimos una asistencia importante para los partidos de Deportes Puerto Montt, demostrando que desde regiones —al igual que en Primera en el caso de Coquimbo Unido— la gente está regresando al estadio y los equipos cada vez más competitivos. Este ascenso refleja no solo el trabajo del club, sino también el entusiasmo de una hinchada que empuja al fútbol chileno a fortalecerse desde todas sus categorías”.

Este título y ascenso reafirman la relevancia de la participación de los hinchas en el desarrollo deportivo.El empuje de la comunidad albiverde, fue fundamental para que Deportes Puerto Montt volviera a instalarse en la Primera B, demostrando que el sur está más vivo que nunca en el fútbol profesional.