Este viernes la Liga de Primera será testigo de uno de los partidos más importantes del año. Colo Colo visita a Cobresal en el norte del país en un duelo donde el ganador quedará a nada de meterse en la Copa Sudamericana 2026.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz logró dar el golpe el fin de semana recién pasado y se instaló en el último cupo rumbo al certamen. Sin embargo, detrás con los mismos 44 puntos están los pupilos de Gustavo Huerta, lo que anticipa un duelo de aquellos en El Salvador.

Sabemos que con el ajetreo de fin de año puedes no tener claro qué es lo que necesitan ambos elencos para poder clasificar. Es por ello que aquí te dejamos todos los detalles en caso de que el Cacique gane, empate o pierda cono los Mineros.

Lo que necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana ante Cobresal

Colo Colo y Cobresal se verán las caras en una verdadera final por la clasificación a la Copa Sudamericana. Ambos equipos están empatados con 44 puntos, por lo que será vital saber qué pasará con el que gane o pierda.

En el caso del Cacique, un triunfo le permitirá llegar a los 47 puntos y así prácticamente asegurar el boleto al torneo continental. Esto, ya que si bien queda una fecha más en la que los Mineros podrían volver a igualarlos, la diferencia de gol de 14 contra 2 favorece al Eterno Campeón.

¿Pero qué pasa si ambos elencos empatan? Colo Colo y Cobresal seguirían empatados con 45 unidades, lo que los dejaría a la espera de ver qué pasará con Huachipato, que está en el noveno lugar con 41 puntos y podría meter presión para el cierre del torneo. Eso, siempre y cuando los Acereros no sean campeones de Copa Chile y así se metan en Copa Libertadores.

El Cacique necesita el triunfo para llegar tranquilo a la última fecha, ya que el empate lo obligará a ganar contra Audax Italiano. Pero si los pupilos de Fernando Ortiz llegan a perder, quedarán en el octavo lugar, fuera de la zona de clasificación y se verán obligados a vencer a los Itálicos en la jornada final de la Liga de Primera.

El escenario es muy ajustado, pero el Eterno Campeón tiene la primera opción de clasificar en caso de empate en la tabla por diferencia de gol. Ahí la importancia para los nortinos de dejar los tres puntos en casa y así lograr la hazaña.

La “final” por un lugar en la Copa Sudamericana entre Colo Colo y Cobresal está a nada de comenzar. El Cacique y los Mineros necesitan ganar como sea para poder poner un pie en el certamen continental si es que no se quieren complicar en la última fecha.

¿A qué hora juega Colo Colo y Cobresal?

Colo Colo y Cobresal esperan por el pitazo inicial para poder jugar su “final” por un lugar en Copa Sudamericana. El encuentro entre el Cacique y los Mineros está programado para este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas.

Así están Colo Colo y Cobresal en la tabla de posiciones del torneo 2025

