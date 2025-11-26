ver también La inédita formación que probó Colo Colo previo a la “final” por Copa Sudamericana con Cobresal

Colo Colo y Cobresal cuentan las horas para enfrentarse en uno de los partidos más importantes del año. Justo a una fecha del final del torneo, ambos elencos están empatados en la tabla de posiciones y en plena lucha por el último cupo en la Copa Sudamericana 2026.

El elenco de Fernando Ortiz goleó a Unión La Calera y desplazó a los pupilos de Gustavo Huerta. Esto calentó y mucho las cosas en la previa, pero siempre se pueden calentar más y así lo hicieron saber en el norte.

Uno de los integrantes del plantel de los Mineros habló este miércoles y lo hizo con un directo mensaje al Cacique. Este no es otro que pasarle la presión a su rival y así llegar más relajados a lo que serán 90 minutos de infarto.

Cobresal se saca la mochila y le tira la presión a Colo Colo

En Cobresal tienen claro que no será fácil dejar los tres puntos en casa para seguir soñando con Copa Sudamericana y le pasan la mochila a Colo Colo. En el plantel de los Mineros optan por liberarse de presión para que el Cacique asuma el peso de lo que serán los 90 minutos en El Salvador.

Cobresal avisó a Colo Colo que la presión la tienen ellos. Foto: Photosport.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN el defensor Christian Moreno se refirió al choque y avisó al Eterno Campeón que “la presión la tienen en ellos, porque ellos tienen más gente, tienen jugadores de mucha jerarquía y dependen de la copa más que nosotros“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, el zaguero enfatizó en que Cobresal no se está mareando con la importancia del encuentro. “Lo tomamos con calma. Sabemos que si hacemos una buena tarea en El Salvador, sacaremos el partido adelante“.

El defensor también aprovechó de dejar una queja por el esfuerzo que hicieron en su último compromiso. “A Iquique fuimos en bus, fueron 12 horas de ida y lo mismo de vuelta. Cuando terminó el partido, enseguida nos devolvimos a El Salvador. Al otro día entrenamos, no tuvimos descanso“.

ver también Sin su rey a la batalla: la drástica decisión de Arturo Vidal para la final de Colo Colo con Cobresal

Además, Christian Moreno infló el pecho por la temporada de Cobresal. “Nuestra plantilla es una de las más baratas de Primera División y peleamos contra los 7 grandes de Chile: Palestino, la U, O’Higgins, Colo Colo… Son equipos que nos superan en presupuesto, y también en jugadores, porque tenemos un plantel muy corto“.

Publicidad

Publicidad

“Somos 16 jugadores grandes y el resto del plantel se rellena con chicos de la cantera. Nos caracterizamos por ser un equipo de temple, de esfuerzo y de sacrificio”, sentenció.

Cobresal le pasa la presión a Colo Colo y trata de sacarse todo peso de encima antes de la final por un lugar en Copa Sudamericana. Los Mineros quieren sorprender al Cacique y así dejarlos sin competencia internacional para la próxima temporada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo con Cobresal?

Colo Colo y Cobresal trabajan con todo para lo que será la final por un lugar en Copa Sudamericana. El Cacique y los Mineros se verán las caras este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Publicidad

Publicidad

ver también La gran duda de Fernando Ortiz con Claudio Aquino y su titularidad en Colo Colo

Así están Colo Colo y Cobresal en la tabla del torneo 2025