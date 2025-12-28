Universidad de Chile volverá a competir en la Copa Sudamericana para la edición 2026, en busca de la revancha del último torneo donde llegaron hasta las semifinales y fueron eliminados en un polémico partido contra Lanús.

Por lo mismo, las cuentas de plataformas digitales del torneo internacional le han dado la bienvenida a uno de los grandes exponentes que tendrán, calentando motores para una nueva participación.

En ese sentido, las redes sociales de la Conmebol Sudamericana hicieron un llamativo video para la U, dándoles la bienvenida en una nueva edición que estará cargada a la revancha para los azules.

Con Javier Altamirano como protagonista de una hermosa jugada en la llave contra Lanús, el torneo internacional ilusiona a los hinchas bullangueros con repetir la actuación.

La U buscará revancha en la Copa Sudamericana tras el polémico partido contra Lanús. Foto: Javier Vergara/Photosport

La U buscará revancha en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile fue programada para el 4 de marzo en su primer partido de la Copa Sudamericana 2026, donde tendrá que derrotar a Palestino para inscribirse en la fase de grupos.

Por lo mismo, las redes sociales ya palpitan estos partidos y el regreso de los azules, quienes estuvieron entre los cuatro mejores en la última edición del torneo.

En ese sentido, publicaron una espectacular jugada de Javier Altamirano, lo que ocuparon para dar una especial bienvenida al cuadro nacional que otra vez será protagonista.

“Lujazo de Altamirano: Javier, te esperamos en la Conmebol Sudamericana 2026”, escribieron en las plataformas digitales.

