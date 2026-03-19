Por varias semanas se habló de la opción de que Universidad de Chile se reforzaría con un nuevo nombre en el mercado de fichajes tras la compleja lesión que aqueja a Octavio Rivero, que lo ha dejado fuera de los últimos encuentros y que incluso lo obligaría a pasar por el quirófano.

La situación abría una opción reglamentaria para sumar un reemplazo, y en el CDA ya tenían un nombre prácticamente listo, al menos según lo que se conoció en las últimas horas.

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La información fue revelada desde Uruguay por el representante del jugador, Edgardo Lasalvia, quien entregó detalles clave sobre lo ocurrido en conversación con la radio Sport 890.

El refuerzo que estaba listo en la U, pero que no llegó

Se trataba de Nicolás Fernández, volante uruguayo de 23 años y actual jugador de Progreso, cuyo arribo estaba avanzado e incluso con acuerdo de palabra, según informó su representante. Sin embargo, la operación terminó cayéndose cuando todo parecía encaminado.

“En la U de Chile se lesionó un jugador y el reglamento ampara la contratación de otro en su lugar”, señaló el agente a la mencionada emisora, declaración que fue replicada por el periodista uruguayo Rodrigo Vásquez en su cuenta de X.

Sin embargo, el punto decisivo vino después: “Ese jugador no quiso rescindir y por eso se cayó la posibilidad, que estaba cerrada de palabra, para Nicolás Fernández”.

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Si bien desde el CDA no había noticias respecto a una supuesta rescisión de contrato con Rivero, la información podría responder a un error de concepto. De todos modos, el delantero aparece como protagonista, ya que para la llegada de un refuerzo fuera de plazo, el ex Colo Colo debe autorizar no ser inscrito.

De esta forma, la opción de sumar al mediocampista charrúa se diluyó a última hora, pese a que el elegido para ocupar el cupo que dejaba Rivero tenía todo cerrado con Azul Azul.

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Nico Fernández tenía todo listo en la U, pero la negativa de Rivero habría hecho caer su opción. (Foto: Instagram nico.fer_10)

En resumen