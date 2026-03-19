Universidad de Chile ultima detalles para enfrentar a Deportes La Serena, duelo que abrirá la primera edición de la Copa de la Liga del fútbol nacional. En rueda de prensa, el entrenador interino, Jhon Valladares, ratificó la recuperación total de Juan Martín Lucero.

“Lucero está bien comprometido, como ha sido el día a día de todo el plantel, dispuesto y abierto a seguir avanzando. Y Martín no es excepción“, dijo Valladares.

El DT azul agrega que “estuvo en convocatoria ante Coquimbo, pero sentimos que no era el escenario idóneo para apurar el proceso de una lesión que no lo dejó competir. Hoy sí está para competir 90 minutos y esperamos que sea el impulso para que sea el aporte que todos esperamos“.

Cabe recordar que en el Chuncho están o vienen saliendo de lesión, además, Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Matías Zaldivia, Octavio Rivero, Bianneider Tamayo y Diego Vargas.

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Las lesiones y el debut de Jhon Cortés

“Sin duda que el partido anterior, está demás decirlo de mi rol, que era un equipo con muchas bajas, jugadores importantes para el funcionamiento. Pero el plantel no es de sólo 11 jugadores. Son 25 más jóvenes que entrenan con el plantel, y eso apostamos“, expuso el DT.

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Añade que “hay que tratar que los disponibles saquen el mejor rendimiento, los que están en recuperación acompañarlos y de acuerdo a los tiempos que puedan estar para el nuevo entrenador. Así ha sido el día a día enfocarnos en lo que tenemos y ver con quien vamos a trabajar para competir como jugador de la U”.

Por último, Valladares se refirió al gran debut del juvenil Jhon Cortés, quien encontró su primera oportunidad como profesional de la mano del DT interino.

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“Contento por él porque tras de un deportista hay un ser humano y una historia. Llegó a corta edad al club dejando familia y lazos de lado para ir por un sueño. Y no me cabe duda que acompañándolo como a los jóvenes y tratando de llevarlo de la mejor manera… que sea el inicio de una linda carrera“, sentenció Valladares.

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Resumen:

-Juan Martín Lucero se encuentra totalmente recuperado para jugar 90 minutos ante Deportes La Serena.

-Jhon Valladares ratificó la recuperación del delantero que estuvo lesionado y volvió al banco contra Coquimbo.

-Además se mostró feliz por el juvenil Jhon Cortés, realizó su debut profesional bajo el interinato del entrenador actual.

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