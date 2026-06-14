“Recuerdo agradable”: La reflexión de Marcelo Bielsa sobre Chile a horas del debut en el Mundial

El “Loco” sorprendió al mencionar su pasado en la Roja y lo que fue el torneo que disputó en Sudáfrica 2010. “Las sensaciones del equipo fueron buenas”, recalcó.

Marcelo Bielsa alista los últimos detalles para el debut de Uruguay en el Mundial 2026. El “Loco” y la selección de Uruguay superaron los problemas de logística y finamente lograron arriba a Estados Unidos.

Es que la preparación de la selección celeste se realizó en Cancún. Y para ingresar a Miami el avión tuvo que realizar un amplio papeleo. Lo que demoró en la llegada de los charrúas.

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Pese a ello, Marcelo Bielsa se mostró confiado en lo que pueda hacer el equipo en el primer partido del grupo H ante Arabia Saudita.

“Participar de estos eventos donde lo mejor del fútbol del mundo se reúne siempre es un placer”, indicó de entrada el adiestrador que como siempre tuvo su mirada hacia abajo y se limitó solo a responder lo más escueto posible.

“La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida y la posesión. Trataremos de jugar en el campo rival y de recuperar rápido la pelota”, agregó fiel a su estilo.

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La selección chilena y el Mundial 2010: El recuerdo de Marcelo Bielsa

Ahora la conferencia de prensa previa al duelo de este lunes, estuvo marcada por una particular reflexión de Marcelo Bielsa.

Es que el DT trasandino fue consultado sobre su último Mundial en 2010 con la Roja. Lo que destacó como uno de los mejores momentos de su carrera.

Marcelo Bielsa recordó el Mundial de Sudáfrica 2010 que disputó con Chile (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

“Yo también tengo un recuerdo agradable de todo lo que me tocó pasar en Sudáfrica. Si bien, perdimos con España y Brasil, las sensaciones del equipo fueron buenas. Era una generación muy rica que luego lo demostró”, aseguró el “Loco”.

Incluso fue categórico al dejar abierta la puerta a un posible retorno al país tanto para dirigir como para establecerse. “Todo lo que tenga que ver con Chile para mí es un buen recuerdo, aparte de lo deportivo”, sentenció.